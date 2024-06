In Frankreich findet vom 21. bis 23. Juni ein neues Event statt: Das „Heavy Week-end Festival“m mit den Headlinern Scorpions, Judas Priest, Deep Purple, Alice Cooper und vielen mehr.

Dieses neue jährliches Treffen für Hardrock- und Metal-Fans in Nancy soll laut Veranstalter intimer ist als das riesige Hellfest Festival in Clisson sein, aber dennoch 15.000 bis 20.000 Menschen in der nordostfranzösischen Stadt versammeln, um klassische Bands und Newcomer der Metalszene zu präsentieren.

>>> Tickets sind auf der offiziellen Website des Festivals erhältlich.

Die New Yorker Rocker The Last Internationale werden den ersten Abend eröffnen, bevor die deutschen Nachbarn Scorpions den 40. Jahrestag ihres Albums „Love At First Sting“ feiern, zusammen mit Extreme, angeführt von Nuno Bettencourt, die ihr neues Album „Six“ und weitere Klassiker wie „More than Words“ aus ihrem Katalog vorstellen werden.

Die zweite Nacht wird von Deep Purple angeführt, zusammen mit den Thrash-Metal-Titanen von Megadeth, die immer noch auf Tournee mit ihrem neuen Album sind: „The Sick, The Dying, and the Dead“.

Die dänische Kult-Heavy-Metal-Band Pretty Maids, angeführt von Ronnie Atkins, wird den Abend zusammen mit den französischen Heavy-Metal-Drachenjägern Sortilège einleiten, die kürzlich mit ihrem Album „Apocalypso“, ihrem ersten seit 37 Jahren, ein Comeback feierten.

„Meister des Schock-Rocks“ darf nicht fehlen

Die Headliner des dritten und letzten Abends, die Heavy-Metal-Pioniere Judas Priest, werden ihr neues Album „Invincible Shield“ zum Besten geben, während der „Meister des Schock-Rocks“, Alice Cooper, uns zu einer Höllenreise mit seinem neuen Album „Road“ einlädt. Die „Ikone der sechssaitigen Rebellion“, Tom Morello, wird zusammen mit Ayron Jones eine Show mit Ausschnitten aus seiner drei Jahrzehnte andauernden Karriere spielen.

Das Rolling Stone Magazine France hat sich mit der ersten Ausgabe des Festivals zusammengetan und eine dem Metal gewidmete Collector’s Edition herausgebracht, die auf dem Festival für alle VIP-Pässe erhältlich sein wird, einschließlich einer exklusiven 7-Inch-Vinyl von Judas Priest und einer Standversion mit Rob Halford auf dem Cover.