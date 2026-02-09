Alle Prominenten in La Casita während Bad Bunnys Halftime-Show

La Casita ist zu einem festen Bestandteil von Bad Bunnys jüngsten Tourneen geworden: Das kleine rosa Haus, gestaltet wie ein traditionelles puerto-ricanisches Zuhause, war ein zentrales Element seiner „No Me Quiero Ir De Aqui“-Residency und tauchte auch bei der Planung seiner „Debí Tirar Más Fotos“-Shows in ganz Lateinamerika immer wieder auf.

Es ist der Ort, an dem viele von Bad Bunnys prominenten Freunden in der Vergangenheit seine Auftritte verfolgt haben. Und am Sonntag brachte Bad Bunny das berühmte Bühnenbild auf die Super-Bowl-Bühne.

Die Casita war während des historischen Auftritts mit einigen von Benitos engsten Freunden vollgepackt. Während Bad Bunny sich durch einige seiner energiegeladensten Reggaeton-Hits arbeitete, schwenkten die Kameras zu Karol G, Cardi B, Jessica Alba, Alix Earle, David Grutman, Pedro Pascal und Young Miko, die sich dort gemeinsam aufhielten.

Prominente Gäste in La Casita

Young Miko war bereits zuvor in La Casita aufgetreten, nachdem sie während Bad Bunnys „No Me Quiero Ir De Aqui“-Residency überraschend auf die Bühne gekommen war. Weitere Prominente, die in der Vergangenheit im kleinen Haus zu sehen waren, sind Mbappé, Darren Aronofsky, Austin Butler und Penélope Cruz.

Die Cameo-Auftritte hörten dort jedoch nicht auf. New Yorker zeigten sich stolz, ihre eigene Toñita zu sehen, die Besitzerin des gleichnamigen puerto-ricanischen Social Clubs in Brooklyn, in dem Bad Bunny Zeit verbringt, wenn er in der Stadt ist. Auch der venezolanische MLB-Spieler Ronald Acuña Jr. war in La Casita anwesend.

Weitere Überraschungen der Show

Die größten Überraschungen des Abends waren jedoch die Gastauftritte auf der Bühne. Fans reagierten schockiert, als Lady Gaga erschien und eine Salsa-Version ihres Bruno-Mars-Duetts „Die With a Smile“ performte. Sie zeigte zudem einige Salsa-Schritte und tanzte mit Benito zu „Baile Inolvidable“. Später kam Ricky Martin hinzu, um Bad Bunny bei seinem emotionalen Song „Lo Que Paso a Hawaii“ zu unterstützen.

Gegen Ende der Performance rief Bad Bunny „God bless America!“ und nannte jedes Land Lateinamerikas beim Namen. Während seines gesamten Sets würdigte er die puerto-ricanische Kultur – mit Tänzern, berühmten Boxern und alten Männern, die Domino spielten.