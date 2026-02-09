Bad Bunny schreibt Geschichte beim Super Bowl mit puerto-ricanischem Stolz

Bad Bunny hat Geschichte geschrieben als erster Latin-Künstler, der eine Super-Bowl-Halbzeitshow überwiegend auf Spanisch absolvierte – und er ging aufs Ganze. Der Superstar lieferte eine energiegeladene, überbordende Performance ab, komplett mit Tänzern, jeder Menge puerto-ricanischem Stolz und sogar einem Gastauftritt von Lady Gaga. Bad Bunny eröffnete den Auftritt mit „Tití Me Preguntó“, während er durch ein Bühnenbild lief, das auf puerto-ricanische Traditionen anspielte – von Pava-Hüten bis zu Männern, die Domino spielten. Danach wechselte er mit einer ganzen Armee von Tänzern zu „Yo Perreo Sola“.

Hochenergie-Set und „La Casita“

Er feuerte einen Hit nach dem anderen ab, darunter Reggaeton-Großtaten wie „Safaera“, „Party“, „Voy a Llevarte Pa’ PR“ und „EoO“. Dies war der energiegeladenste Teil des Sets, in dem er auf „La Casita“ tanzte – dem pinkfarbenen, traditionellen puerto-ricanischen Haus, das bei seinen Shows längst zum festen Bestandteil geworden ist und regelmäßig prominente Gäste beherbergt.

Für den Super Bowl war „La Casita“ mit Stars wie Jessica Alba, Karol G und Pedro Pascal gefüllt.

Lady Gaga, Salsa und Ricky Martin

Die größte Überraschung folgte, als Lady Gaga die Bühne betrat und eine Salsa-Version von „Die With a Smile“ performte. Hinter ihr spielte Bad Bunnys Begleitband Los Pleneros de la Cresta das neu arrangierte Stück. Schließlich gingen sie nahtlos in seinen Salsa-Hit „Baile Inolvidable“ über.

Anschließend spielte Bad Bunny „Nuevayol“, bevor er in „Lo Que Le Pasó a Hawaii“ überging, bei dem Ricky Martin mitwirkte. Kurz darauf zelebrierte Benito seinen puerto-ricanischen Stolz mit den Hymnen „El Apagón“ und „Café con Ron“. Zum großen Finale beendete er die Show mit „DeBí Tirar Más Fotos“ und einem gewaltigen Feuerwerk. Dazwischen rief er „God bless America!“ und zählte jedes Land Lateinamerikas auf.

Kontroverse und Reaktionen

Es war nicht Bad Bunnys erster Auftritt auf der Super-Bowl-Bühne. Bereits 2020 sang er seinen Cardi-B-Hit „I Like It“, als Jennifer Lopez und Shakira die Halbzeitshow headlineten. Dennoch gehörte seine diesjährige Show zu den meist erwarteten überhaupt: Sie war ebenso umstritten wie historisch und löste besonders in MAGA-Kreisen heftige Reaktionen aus.

Rechte Kommentatoren kritisierten die Wahl des NFL-Headliners scharf und bezeichneten sie als „un-amerikanisch“, obwohl Bad Bunny aus Puerto Rico stammt und somit US-Bürger ist. Die Organisation Turning Point USA ging sogar so weit, eine „alternative Halbzeitshow“ mit Kid Rock zu veranstalten. Präsident Trump sagte, er wisse nicht, wer Bad Bunny sei, und nannte die Entscheidung „lächerlich“.

Bad Bunnys Haltung

Bad Bunny selbst hielt sich angesichts der Kritik weitgehend zurück. Auf einer Pressekonferenz wenige Tage zuvor erklärte er, seine Hauptpriorität sei es gewesen, die puerto-ricanische Kultur in den Mittelpunkt zu stellen. „Ich möchte natürlich viel von meiner Kultur auf die Bühne bringen, aber ich will keine Spoiler verraten“, sagte er.

Er betonte den feierlichen Charakter der Show: „Es wird Spaß machen, es wird eine Party … Die Leute müssen sich nur ums Tanzen kümmern … Ich glaube, es gibt keinen besseren Tanz als den, der aus dem Herzen kommt.“

Bad Bunny Super Bowl Setlist