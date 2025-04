Amy Macdonald Februar auf Tour

Amy Macdonald wird 2026 auf Tour gehen – mit dabei sind einige Termine im Februar in Deutschland.

Tourdaten

Zwar sind noch keine Tickets verfügbar, aber man kann schonmal entscheiden, wann man wo dabei sein möchte:

08.02.2026 München, Zenith

11.02.2026 Berlin, Tempodrom

12.02.2026 Hamburg, Sporthalle

13.02.2026 Leipzig, Haus Auensee

20.02.2026 Wiesbaden, Schlachthof

26.02.2026 Köln, Palladium

Neues Album „Is This What You’ve Been Waiting For?“

Außerdem wird ihr neues Album „Is This What You’ve Been Waiting For?“ am 11. Juli veröffentlicht.

Das Albumcover

Das Albumcover

Womit sich die Auswahl der Songs, die Amy Macdonald auf ihren Konzerten spielen kann, nochmal erweitert.

Anfang April spielte die 37-Jährige ihr erstes Konzert seit drei Jahren in Zermatt, in der Schweiz. In einem Reel zeigt sie den Weg zum Auftritt und Ausschnitte des Auftritts:

Ein kurzes Video über Amy Macdonalds letztem Auftritt

Ein kurzes Video über Amy Macdonalds letztem Auftritt

Außerdem nimmt sich die Sängern öfters mal von zu Hause aus auf, spielt Gitarre und singt vor der Kamera.

Ein Song von zu Hause aus gespielt

Ein Song von zu Hause aus gespielt

Auch im Sommer tritt Amy Macdonald in Deutschland auf

Wer nicht bis Februar 2026 warten mag: Schon im Hochsommer wird die Songwriterin in Deutschland in kleineren Städten auftreten. Während ihr Auftritt in Jena schon ausverkauft ist, gibt es für die anderen Konzerte noch Karten.

Die Konzertdaten im Sommer

Die Konzertdaten im Sommer

Mit „This Is The Life“ wurde Amy Macdonald europaweit bekannt

2007 wurde ihr Song „This Is The Life“ europaweit ein Hit.

Im Refrain: „And you’re singin the songs, thinkin this is the life / And you woke up in the mornin, and your head feels twice the size / Where you gonna go, where you gonna go? / Where you gonna sleep tonight?“

(„Und du singst die Lieder, denkst, das ist das Leben / Und du bist morgens aufgewacht, und dein Kopf fühlt sich doppelt so groß an / Wohin wirst du gehen, wohin wirst du gehen? / Wo wirst du heute Nacht schlafen?“)

Das gleichnamige Album auch, u.a. landete auf Platz 1 der britischen Albumcharts. Für „This Is The Life“ erhielt die Schottin Gold und Platin. Danach nahm ihre Beliebtheit nicht ab, auch ihre nächsten Alben wurden begeistert angenommen. Nach wenigen Jahren, in denen sie insgesamt drei Alben veröffentlichte, machte sie eine Pause von ihrem Leben in der Öffentlichkeit.

Schließlich meldete sie sich 2017 mit ihrem vierten Album „Under Stars“ zurück.

Im Jahr darauf veröffentlichte die Schottin ein „Best Of“-Album.