Eben noch auf „König für immer“- Tour, jetzt kommt die „Alles wird gut -Tour 2026“, angeblich sein wirklicher Abschied von der Bühne. Wird Bushido wirklich danach aufhören mit Musik und Bühne? Zehn Konzerte in Deutschland und in der Schweiz, im Januar 2026. Richtig gelesen – übernächstes Jahr!

Parallel zur Bushido-Ankündigung seines Abgangs läuft im Fernsehen (RTL+) ab 13. Juli 2024 die Doku „Bushido & Anna-Maria – Alle auf Tour“. „Sowohl seine Frau Anna-Maria als auch die gemeinsamen acht Kinder begleiten den Rapper im Tourbus und in den Konzert- Arenen“, heißt es in der berauschenden Inhaltsangabe.

„Die Abschieds-Tour 2026 wird noch kraftvoller, noch gewaltiger, noch krasser“, tönt Bushido währenddessen. Zuletzt machte der Gangsta-Rapper ja vor allem im Gerichtssaal Schlagzeilen, in seiner ewigen Auseinandersetzung mit dem Abou-Chaker-Clan, der die Welt in Atem hielt. 3.5 Millionen Euro soll der Prozess in Berlin, der sich über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt hat, gekostet haben.

„Alles wird gut – Tour 2026“

Montag, 12. Januar 2026 Berlin, Uber Arena

Dienstag, 13. Januar 2026 Hamburg, Barclays Arena

Mittwoch, 14. Januar 2026 Hannover, ZAG- Arena

Freitag, 16. Januar 2026, Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

Samstag, 17. Januar 2026 Stuttgart, Schleyerhalle

Sonntag, 18. Januar 2026 Frankfurt a.M., Festhalle

Dienstag, 20. Januar 2026 Köln, Lanxess Arena

Mittwoch, 21. Januar 2026 Oberhausen, Rudolf- Weber- Arena

Donnerstag, 22. Januar 2026 München, Olympiahalle

Freitag, 23. Januar 2026, Zürich, Hallenstadion

Tickets

Tickets ab Donnerstag, den 18.07.24 exklusiv im Presale unter www.eventim.de

Allgemeiner VVK-Start ab Montag, den 22.07.24 an allen bekannten VVK-Stellen.

Eintrittskarten gibt es auf eventim.de, unter der Ticket-Hotline 01806 – 570070

(tägl. 08:00 – 20:00; 0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz und max. 0,60 € aus dem dt. Mobilfunknetz).

*Bitte beachten Sie folgende Hinweise des Veranstalters: Kinder unter 6 Jahren erhalten keinen Zutritt zum Konzert. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Konzert nur in Begleitung einer vertretungsberechtigten Person besuchen.