Fotos: Beatsteaks in der Wuhlheide Berlin: Zu Hause ist’s doch am schönsten! Copyright: bastian bochinski Copyright: bastian bochinski Copyright: bastian bochinski Copyright: bastian bochinski Copyright: bastian bochinski

Kurz nach 21 Uhr, das „Traumschiff“ fährt ein: „Wir sind die sogenannten Beatsteaks aus dieser Stadt, es ist so schön zu Hause zu sein!“ Die Beatsteaks feiern am Freitagabend nicht nur den Release vom neuen Album „Please“, sondern auch sich selbst, denn die Band gibt es seit mittlerweile 28 Jahren. „Habt ihr Bock auf die ganze Geschichte?“, erkundigt sich Arnim – eine rhetorische Frage, denn natürlich sind die Wuhli-Die-Hards im Pit und auf den Rängen nicht nur gekommen, um das neue Material live zu hören. Unter sie mischt sich auch die nächste Generation, ein junges Kind feiert zu „Boombox“ auf den Schultern eines Erziehungsberechtigten: „Erster Stagedive in deinem Leben, ich seh ihn kommen!“, stachelt Arnim es an. Spontan wird der Halbstarke auf die Bühne befördert, um sich dann von der Menge lachend nach hinten tragen zu lassen und in der Menge zu verschwinden (Sorgen sind unberechtigt, kurze Zeit später überragt er auf den Schultern sitzend wieder sicher die Zuschauer).

Dass die Band noch wenige Tage zuvor eine Grippe auskurieren musste und deshalb sogar Shows verschieben musste, ist ihr nicht anzumerken. Kleine Riff-Angebereien (zu hören sind kurz auch Misfits‘ „Mother“ und Led Zeppelins „Whole Lotta Love“) gehören ebenso zum kurzweiligen Bühnenprogramm wie Klettereien am Bühnenrand. Für „Hail to the Freaks“ drücken sich noch mehr verschwitzte Leiber in den vordersten Moshpit – und bei „Frieda und die Bomben“ schießen einige von ihnen crowdsurfend über den Wellenbrecher. „Let Me In“ beschert der Wuhlheide „die Mutter aller Showtricks“: Mit letzter Energie springen die Zuschauer aus der Hocke in die Höhe, bevor die Band kurz hinter der Bühne verschwindet.

Was folgt sind zwei Zugaben, die mit einer „Careless Whisper“-Version von „Big Attack“ eingeläutet werden und mit dem großen Hit „Hello Joe“ enden. Ein sommerlicher Abend in der Wuhlheide könnte kaum schöner sein.

Beatsteaks in der Wuhlheide Berlin: Die Setlist vom Freitag (28.06.)

Traumschiff

Ain’t Complaining

Milk & Honey

French Disko

Automatic

Dead Man

What’s Coming Over You

Jane Became Insane

Hail to the Freaks

Von nun an ging’s bergab (Hildegard Knef Cover)

Policoro

Hand in Hand

Demons Galore

I Don’t Care as Long as You Sing

Frieda und die Bomben

Hey Du

Detractors

Soothe Me

Not Ready to Rock

Summer

Let Me In

Big Attack (in der „Careless Whisper“-Version)

Cut Off the Top

Gentleman of the Year

To Be Strong

Hello Joe

Eindrücke von der Show in der obenstehenden Galerie sehen!