Anchor Awards 2025: Mei Semones gewinnt Nachwuchspreis

Reeperbahn Festival: Spaß gemacht hat der Rummel auch dieses Jahr wieder

Die US-amerikanische Sängerin Mei Semones und ihre Band haben am Freitagabend (19.09.) den Anchor – Reeperbahn Festival International Music Award 2025 gewonnen.

Bei der großen Award Show im St.-Pauli-Theater setzte sich die Künstlerin gegen fünf weitere internationale Acts durch und überzeugte die prominente Jury mit einem außergewöhnlichen Auftritt.

„Einzigartig, unvergleichlich und auf die bestmögliche Weise zutiefst herausfordernd“, begründete die Grammy-nominierte Songwriterin Tayla Parx die Entscheidung der Jury. Die Band sei geheimnisvoll und unwiderstehlich zugleich gewesen.

„Sie hinterließ bei uns ein Gefühl von ‚Was zum Teufel war das denn?‘, und das gefiel uns sehr gut.“

Die Jury zeigte sich überzeugt, dass der Auftritt nicht nur ein starker Festivalmoment war, „sondern auch das Auftreten einer künstlerischen Stimme mit der Kraft, neu zu definieren, was Mainstream bedeuten kann“.

Was der Sieg für Mei Semones bedeutet

Die Auszeichnung ist mit einem Gutschein für Licht- und Tonausrüstung im Wert von 20.000 Euro verbunden, außerdem steht der Band für einen Monat ein kleiner Tourbus zur Verfügung. Vergeben wurde der Anchor in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal.

Anchor Award 2025: Die Nominierten

Nominiert waren in diesem Jahr neben Mei Semones auch Cara Rose, Carpetman, RIP Magic, Soft Loft und Sorvina. An den Festivaltagen Mittwoch und Donnerstag präsentierten sich die sechs Acts im Mojo Club und versuchten Jury wie Publikum von sich und ihren musikalischen Qualitäten zu überzeugen.

Die Entscheidung fiel schließlich bei der großen Anchor – The Award Show. Dort traten noch einmal alle Nominees auf, bevor die prominente Jury ihr Votum abgab. In diesem Jahr bestand sie aus Tayla Parx, Suzi Quatro, Laurie Anderson, Bazzazian und Max Giesinger.

Awards ohne Algorithmus-Einfluss

Seit seiner Einführung 2016 gilt der Anchor als ein Preis, der sich bewusst von plakativen Erfolgsmetriken absetzt. Während viele Awards Verkaufszahlen und Popularität würdigen, zeichnet der Anchor vor allem künstlerische Qualität und Live-Präsenz aus.

Mit dem Anchor will das Reeperbahn Festival also auch ein Statement gegen den reinen algorithmusgetriebenen Musikbetrieb setzen. Statt automatisierter Vorschläge geht es hier um authentische Expert*innen-Empfehlungen. Dadurch sind Awards auch wieder das, was sie mal sein sollten: ein Wegweiser zu den Must-Hears der internationalen Musikszene.