Festivals in Deutschland und weltweit – Infos und Tickets für 2026

So anmutig schön ist es, auf Festivals zu schlafen

Auf diesen Festivals geht es für Fans am häufigsten zur Sache

c/o pop 2025: Wie sehen die Festivals der Zukunft aus?

Ob donnernde Gitarrenriffs oder pulsierende Elektrobeats: Musikfestivals gehören längst zu den prägendsten kulturellen Ereignissen unserer Zeit. Jahr für Jahr ziehen sie Millionen von Besucher:innen an, setzen Trends, bringen internationale Top-Acts auf die Bühne und verwandeln ganze Regionen für ein Wochenende in spannende Parallelwelten.

Von den großen deutschen Aushängeschildern wie Rock am Ring, Wacken oder Parookaville bis zu globalen Giganten wie Glastonbury, Tomorrowland oder Coachella – sie alle stehen für unvergessliche Momente, außergewöhnliche Gemeinschaftsgefühle und spektakuläre Inszenierungen. Hier gibt es einen Überblick über die wichtigsten Festivals für 2026, wann sie stattfinden und wo es Tickets gibt.

Die größten Rock- und Alternative-Festivals in Deutschland

Rock am Ring und Rock im Park

Wann: 05. bis 07.06.2026

Wo: Nürburgring/Nürnberg

Tickets Rock am Ring 2026

Tickets Rock im Park 2026

Mit Acts wie Limp Bizkit, Linkin Park, Papa Roach, Bad Omens, Volbeat, Babymetal, Iron Maiden und The Offspring haben Rock am Ring und Rock im Park 2026 genau ins Schwarze getroffen. Rock am Ring ist bereits restlos ausverkauft und auch Rock im Park verkauft derzeit nur noch Tagestickets (Stand: 23. November).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hurricane Festival und Southside Festival

Wann: 19. bis 21.06.2026

Wo: Eichenring/Scheeßel (Hurricane), Neuhausen ob Eck (Southside)

Tickets Hurricane 2026

Tickets Southside 2026

Mit Acts wie Billy Talent, Florence + The Machine, Twenty One Pilots, Kraftklub, Yungblud, The Offspring, Papa Roach, Provinz, Empire Of The Sun, Finch, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, A Day To Remember und Nothing But Thieves legen Hurricane und Southside 2026 zum 30-jährigen Jubiläum ein starkes Line-up vor. Tickets für die Zwillings-Festivals sind aktuell noch erhältlich, Tagestickets werden aktuell nicht angeboten (Stand: 23. November).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Highfield Festival

Wann: 14. bis 16. August 2026

Wo: Leipzig, Störmthaler See Grosspösna

Tickets Highfield 2026

Auch für das Highfield Festival sind bereits erste Bands bekanntgegeben worden. 2026 mit dabei: Kraftklub, SDP, Beatsteaks und 01099. Tickets für das gesamte Festivalwochenende können bereits gekauft werden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Deichbrand Festival

Wann: 16. bis 19.07.2026

Wo: Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz

Tickets Deichbrand Festival 2026

Mit Acts wie Rise Against, Scooter, Zartmann, Beatsteaks, Sido, SDP und vielen weiteren bietet das Deichbrand 2026 wieder ein genreübergreifendes Line-up aus Rock, Hip-Hop, Elektro, Pop und Alternative. Der Vorverkauf läuft, Festivaltickets sind aktuell erhältlich, Tagestickets sind bislang nicht verfügbar (Stand: 23. November).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Taubertal Festival

Wann: 06. bis 09.08.2026

Wo: Rothenburg ob der Tauber

Tickets Taubertal Festival 2026

Mit Acts wie SDP, Sido, Sportfreunde Stiller, Donots, Feine Sahne Fischfilet, Royal Republic, Kaffkiez, Itchy, Drei Meter Feldweg, Das Lumpenpack, Zartmann, Giant Rooks und Biffy Clyro feiert das Taubertal Festival 2026 sein 30-jähriges Jubiläum und bringt ein hochwertiges Line-up für Freunde von Rock, Hip-Hop und Indie auf die Bühne. Das malerisch gelegene Open Air überzeugt mit familiärer Atmosphäre und ganz eigener Festivaltradition. Festivaltickets sind aktuell verfügbar, Tageskarten sollen in den kommenden Monaten folgen (Stand: 23. November).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Open Flair Festival

Wann: 12. bis 16.08.2026

Wo: Eschwege (Hessen)

Tickets Open Flair Festival 2026

Das Open Flair Festival 2026 geht in die nächste Runde und bietet wieder eine vielfältige Mischung aus Rock, Alternative, Punk, Indie und Hip-Hop – traditionell mitten im charmanten nordhessischen Eschwege. Zu den bereits bestätigten Acts zählen SDP, Dropkick Murphys, Feine Sahne Fischfilet, Zartmann, Bosse, Donots, Kaffkiez, Hot Water Music, Das Lumpenpack, Deine Cousine sowie viele weitere bekannte Namen und Festival-Lieblinge unterschiedlicher Genres. Tickets für alle Festivaltage sind aktuell erhältlich, Tagestickets werden voraussichtlich Anfang 2026 angeboten (Stand: 23. November).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wacken Open Air: Das wichtigste Metal-Festival Deutschlands

Wann: 29.07. bis 01.08.2026

Wo: Wacken (Schleswig-Holstein)

Tickets Wacken Open Air 2026

Zu den gebuchten Acts für das W:O:A 2026 zählen unter anderem Def Leppard, Powerwolf, Savatage, In Flames, Sepultura (The Final German Show), Lamb of God und Airbourne. Tickets werden in den Kategorien Faster, Harder und Louder verkauft. Für Letztere sind noch Karten erhältlich (Stand: 23. November).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die wichtigsten Electronic-, Techno- und EDM-Festivals

Parookaville

Wann: 17. bis 19.07.2026

Wo: Airport Weeze (NRW)

Tickets Parookaville Festival 2026

Deutschlands größtes Electronic Music Festival geht 2026 erneut am Airport Weeze an den Start und feiert ein Wochenende voller EDM, Techno, House und Club-Kultur. Das Line-up fürs kommende Jahr ist bislang noch nicht veröffentlicht (Stand: 23. November). Festivaltickets sind bereits verfügbar.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Airbeat One

Wann: 08. bis 12.07.2026

Wo: Flugplatz Neustadt-Glewe (Mecklenburg-Vorpommern)

Tickets Airbeat One Festival 2026

Das Airbeat One Festival lädt auch 2026 wieder zu fünf Tagen voller elektronischer Musik und internationalen Superstars auf den Festivalground in Neustadt-Glewe ein. Mit seinem Konzept aus spektakulären Bühnen, gigantischem Lichtdesign und der vielfältigen DJ-Landschaft zählt Airbeat One zu den bekanntesten EDM-, Hardstyle- und Techno-Events Deutschlands. Für das Jubiläumsjahr ist bislang unter anderem Scooter als erster Mainstage-Headliner offiziell bestätigt. (Stand: 23. November)

Die wichtigsten Indie- und Pop-Festivals in Deutschland

Lollapalooza Berlin

Wann: 18. bis 19.07.2026

Wo: Olympiastadion & Olympiapark, Berlin

Tickets Lollapalooza Berlin 2026

Das Lollapalooza Berlin bringt auch 2026 wieder das internationale Festival-Feeling mitten in die Hauptstadt, mit einem genreübergreifenden Mix aus Pop, Rock, Indie, Hip-Hop und elektronischer Musik. Das urbane Festival zählt zu den größten in Europa und lockt jährlich etwa 60.000 Fans an den traditionsreichen Veranstaltungsort am Olympiastadion. Das Line-up für die kommende Ausgabe ist bislang noch nicht offiziell bekanntgegeben (Stand: 24. November). Tickets für das Festival sind bereits erhältlich.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Reeperbahn Festival

Wann: 16. bis 19.09.2026

Wo: Hamburg, rund um die Reeperbahn/St. Pauli

Tickets Reeperbahn Festival 2026

Mit rund 40.000 Besucherinnen und über 400 Konzerten zählt das Reeperbahn Festival zu den größten und vielfältigsten Musik- und Clubfestivals Europas. Hier treffen Newcomer, internationale Acts und etablierte Künstlerinnen aus Pop, Rock, Indie, Elektro, Hip-Hop und mehr auf das kreative Herz von Hamburg. Neben Konzerten gibt es Kunst, Konferenzen, Lesungen und jede Menge Rahmenprogramm.

Das Line-up für 2026 steht derzeit noch nicht fest (Stand: 24. November). Traditionell werden die ersten Namen in den Monaten vor dem Festival bekannt gegeben. Festivaltickets sind bereits für Early Birds verfügbar.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Splash! Festival: Das wichtigste Hip-Hop-Festival Deutschlands

Wann: 02. bis 04.07.2026

Wo: Ferropolis (Gräfenhainichen, Sachsen-Anhalt)

Tickets splash! Festival 2026

Deutschlands größtes Hip-Hop-Festival bringt auch 2026 wieder Rap, Deutschrap, Trap und urbanen Sound auf die einzigartige Bühne zwischen den Baggern in Ferropolis. Die erste Bandwelle für 2026 ist bereits offiziell draußen (Stand: 24. November). Bestätigt sind SSIO, Souly, Ikkimel, Zackavelli, 102 Boyz, Baran Kok, Mariybu und Beyazz. Der Ticketshop ist derzeit noch geschlossen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das beste Alternative-Festival: Fusion

Wann: 24. bis 28.06.2026

Wo: Flugplatz Lärz (Mecklenburg-Vorpommern)

Tickets Fusion Festival 2026 (Verlosung)

Das Fusion Festival ist das bekannteste alternative Musik- und Kunstfestival Deutschlands. Fünf Tage lang entsteht hier eine Parallelgesellschaft aus Theater, Performance, Installationen und einem vielschichtigen Musikprogramm – von Elektro über Indie bis Weltmusik. Das Line-up für 2026 wurde noch nicht veröffentlicht (Stand: 24. November). Beim Fusion ist es üblich, dass die Namen erst kurz vor Festivalstart bekannt gegeben werden. Es ist aber wie immer mit einer eklektischen Mischung aus elektronischer Musik, Indie und Live-Bands zu rechnen. Tickets werden per Verlosung zum Kauf angeboten – die Registrierung für die Ticketlotterie läuft vom 1. bis 14. Dezember.

Die besten internationalen Festivals

Hier die kompakte Übersicht zu den wichtigsten internationalen Festivals, jeweils mit Termin und Ticket-Info (Stand: November 2025):

Glastonbury (UK)

Wann: 23. bis 27.06.2027 (2026 wird zum Schutz der Festivalfläche ausgesetzt)

Coachella (USA)

Wann: 10. bis 12.04. & 17. bis 19.04.2026

Tickets: bereits ausverkauft

Tomorrowland (Belgien)

Wann: 17. bis 26.07.2026 (2 Wochenenden)

Tickets: Online-VVK

Sziget (Ungarn)

Wann: 05. bis 11.08.2026

Tickets: Online-VVK

Primavera Sound (Spanien/Portugal)

Wann: Barcelona: 04. bis 06.06.2026 / Porto: 11. bis 13.06.2026

Tickets: Online-VVK

Roskilde (Dänemark)

Wann: 27.06. bis 04.07.2026

Tickets: Online-VVK

Fuji Rock (Japan)

Wann: 24. bis 26.07.2026

Tickets: Online-VVK

Mad Cool (Spanien)

Wann: 08. bis 11.07.2026

Tickets: Online-VVK

Hellfest (Frankreich)

Wann: 19. bis 21.06.2026

Tickets: Online-VVK

Bonnaroo (USA)

Wann: 11. bis 14.06.2026

Tickets: Online-VVK, verschiedene Pässe ab Frühjahr

Burning Man (USA)

Wann: 30.08. bis 07.09.2026

Tickets: Registrierung im Frühjahr