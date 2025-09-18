ROLLING STONE Beach auf dem Reeperbahn Festival

Noch bis zum Samstag (20. September) findet die aktuelle Ausgabe des Reeperbahn Festivals statt. Das größte Club-Festival Deutschlands findet in diversen Clubs und Locations rund um die Reeperbahn (St. Pauli) statt und bringt Konzerte von 300 Artists.

Schon im November steht das nächste Highlight im Festival-Kalender an, wenn am Weissenhäuser Strand erneut der ROLLING STONE Beach zum Wellness-Musik-Event lädt. In diesem Jahr sind am 21. und 22. November unter anderem Black Rebel Motorcycle Club, Mogwai, Chuck Prophet & His Cumbia Shoes, We Are Scientists, Die Sterne, Bob Mould Band und John Spencer & Band mit dabei.

ROLLING STONE Beach auf dem Flatstock-Postermarkt

Wer schon jetzt auf den Geschmack kommen will, ist beim Reeperbahn Festival genau richtig, denn ROLLING STONE und ROLLING STONE Beach sind auf dem Flatstock-Postermarkt im „Festival Village“ auf dem Heiligengeistfeld vertreten.

Ihr findet uns beim Stand von Antja Wissing, der Künstlerin, die Jahr für Jahr die wundervollen Illustrationen für das Live-Event an der Ostsee entwickelt. Ausgestellt werden auf dem Postermarkt unzählige Plakate von Illustrator:innen zu Tourneen und Festivals, es gibt hochwertige Siebdrucke.

Von den exklusiven, limitierten ROLLING-STONE-Beach-Siebdrucken der letzten Jahre wird kann man hier die letzten Exemplare kaufen (das Artwork aus diesem Jahr wird allerdings erst beim Festival im November erhältlich sein).

Am Freitag (14-21 Uhr) und Samstag (12-21 Uhr) gibt es im Pop-Up des ROLLING STONE Beach die Möglichkeit, am Glücksrad zu drehen und tolle Preise zu gewinnen, darunter offizielles Festival-Merch, Ausgaben des ROLLING STONE mit Vinyl-Singles von The Doors und Bruce Springsteen sowie exklusive RS-Goodies.

Festivalpässe mit und ohne Unterkunft sowie Tageskarten für ROLLING STONE Beach sind HIER erhältlich.