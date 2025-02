Andy Bell: Neues Soloalbum „Ten Crowns“ – Tour im Juni

Andy Bell hat mit “Don’t Cha Know“ einen weiteren Vorboten für seine neuen Solo-Studioplatte „Ten Crowns“ veröffentlicht. Der Song war einer der ersten, die für das Album geschrieben wurden, aus ihm heraus entstand das Konzept für die neue LP.

Der hochemotionale Track („It’s so very hard to say hello / When your whole world comes crashing down“) wird von einem Video von Stephano Barberis begleitet.

“Ten Crowns” wird am 2. Mai 2025 auf Vinyl, CD (Standard- und 2CD-Version), Goldkassette und digital erscheinen wird. Zu hören ist fröhlicher Pop, laut Andy Bell inspiriert von Gospel und Dance Music. Geschrieben wurden die zehn Songs mit Bells engem Freund Dave Audé (Produzent, Remixer und DJ). Ein Highlight der Platte ist der Gasteinsatz von Blondie-Frontfrau Debbie Harry, die bei „Hearts A Liar“ als Sängerin dabei ist.

Bell und und Audé hatten hatten 2014 mit „Aftermath (Here We Go)“ und 2016 mit „True Original“ bereits gemeinsam Erfolg mit Dancefloor-Hits gehabt und sind sich auch deshalb dem Genre treu geblieben. Einen weiteren Einfluss hatte Nashville, wo die neuen Songs aufgenommen wurden und das für den Produzenten und Grammy-Gewinner inzwischen zur Heimat geworden ist.

Vor einigen Wochen erschien bereits die Single „Breaking Thru The Interstellar“. Mit dem Lied tanzte Andy Bell direkt in eine andere, paradisische Welt. Inspiriert wurde das Stück von der Vorliebe ihres Sängers für Wissensmagazine. „Es ist der erste Song, weil ich die Leute wissen lassen wollte, dass wir jetzt einen Ausflug machen werden“, so Bell.

Umarmung des Lebens

„Ten Crowns“ ist nach „Electric Blue“ (2005) und „Non-Stop“ (2010) das dritte Soloalbum von Andy Bell. Der Sänger erklärt zu seiner Motivation für die Aufnahmen der neuen Songs: „Auf diesem Album geht es darum, sich aufzurappeln, sich abzustauben, das Leben zu umarmen – und darum, dieses Gefühl anzunehmen, auch wenn man gegen Dämonen in der Welt kämpft, wie Homophobie, und gegen Dämonen in sich selbst. Es geht darum, feierlich und aufmunternd zu sein.“

Der Umstand, dass es sich um seine dritte Solo-Nummer handelt, ist für Andy Bell ein Grund, sich zu freuen. Denn: „Bei Erasure war unser drittes Album das erfolgreichste von allen, die wir gemacht haben, also nehme ich diesen Geist mit!“

„Ten Crowns“ – Tracklist

Breaking Thru The Interstellar Lies So Deep feat. Sarah Potenza Heart’s A Liar feat. Debbie Harry For Today Dance For Mercy Don’t Cha Know Dawn Of Heavens Gate Godspell Put Your Empathy On Ice Thank You

Andy Bell live in Deutschland 2025

Im Juni ist Andy Bell auch in Deutschland auf Tour, um „Ten Crowns“ live vorzustellen.

12.06. Frankfurt, Batschkapp

13 .06. Hamburg, Markthalle

15. 06. Berlin, Columbia Theater

16.06. Köln, Gloria

18.06. Leizpig, Anker

19.06. Bremen, Modernes