Vince Clarke will mit der Arbeit an neuem Erasure-Album beginnen

Am 17. November erscheint Vince Clarkes erstes Solo-Album „Songs Of Silence“. Einen Vorgeschmack auf seine Platte liefert der Mitbegründer von Depeche Mode, Erasure und Yazoo mit den Singles „The Lamentations of Jeremiah“ und „White Rabbit“. Doch bevor sein Werk überhaupt das Licht der Welt erblicken konnte, denkt der Künstler bereits über sein nächstes Projekt nach.

„Mein Partner Andy Bell und ich hoffen, gegen Ende des Jahres zusammenzukommen und mit der Arbeit am neuen Album von Erasure zu beginnen“, erklärt Clarke gegenüber der „dpa“ in London. „Ich konzentriere mich so langsam voll darauf“, sagt er weiterhin.

Das Synth-Pop-Duo schloss sich Mitte der 1980er-Jahre zusammen und feierte mit Hits wie „Sometimes“, „Always“ und „Oh! L’Amour“ weltweit Erfolge. 2022 veröffentlichten die Musiker ihr neunzehntes Studioalbum „Day-Glo (Based on a True Story)“, das durch die Rekonstruktion von einigen Titeln aus dem vorherigen Album „The Neon“ entstand.

Scheinbar sehnt sich Clarke wieder nach den schnellen Erasure-Tracks, nachdem er sein kommendes Solo-Werk mit ruhigen – beinahe meditativen – Sounds füllte. „Ich habe kein besonderes Interesse daran, noch einmal ein solches Album zu machen“, so der britische Songwriter über seine Platte „Songs Of Silence“. Es habe zwar Spaß gemacht und er sei sich sicher, dass er „in irgendeiner Weise oder Form darauf zurückkommen werde, aber konkrete Pläne habe ich wirklich nicht“, so der Künstler.

