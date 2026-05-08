Hearts Ann Wilson erzählt ihre eigene Geschichte: „Ich bin philosophischer geworden“

Ann Wilson schreibt in letzter Zeit viel Lyrik. „Ich sehe mich jetzt vor allem als Lyrikerin“, sagt die 75-jährige Heart-Sängerin. „Ich gehe wirklich auf im Schreiben von Gedichten und Prosa.“ Diese Beschäftigung hat ihren Weg in Songtexte gefunden, die ihre Lebensreise nachzeichnen – und zum Ausgangspunkt einer neuen Dokumentation geworden sind.

Als sie ROLLING STONE anruft, ist Wilson nur noch wenige Tage von der Premiere von „Ann Wilson — In My Voice“ entfernt und nur wenige Stunden vor einer Vorführung des Films im Grammy Museum in Los Angeles. Nach dem Debüt der Dokumentation am 11. Mai wird sie eine neunstädtige Screening-und-Live-Q&A-Tour starten, die sie gemeinsam mit Regisseurin Barbara Hall von Seattle bis Boston führen wird. Im Herbst bricht Wilson mit ihrer Band Tripsitter zu einer Nordamerika-Tour auf, die im Oktober endet.

Auf die Frage, wie sie sich auf die Rückkehr auf die Straße fühle, antwortet sie wie aus der Pistole geschossen: „Ich liebe es. Ich bin ehrlich gesagt süchtig danach – und dort fühle ich mich am lebendigsten, wenn ich auf der Bühne stehe. Da habe ich das Gefühl, mich wirklich ausdrücken zu können, ohne mir um irgendetwas Sorgen zu machen.“

Wilsons eigene Geschichte

Während sie jahrzehntelang gemeinsam mit ihrer Schwester Nancy in Heart Pionierarbeit leistete, konzentriert sich „In My Voice“ auf Wilsons persönliche Geschichte – von ihrer Kindheit in Seattle bis zu ihrer Entwicklung zu einer der bedeutendsten Sängerinnen und Songwriterinnen der Rockgeschichte. Die Dokumentation, ganz in ihren eigenen Worten erzählt, schöpft aus einem persönlichen Archiv mit privatem Filmmaterial, Fotos und Tagebüchern und reicht zurück in die Zeit, als die Wilson-Schwestern als „Little Led Zeppelin“ bekannt waren. Der Film enthält außerdem Interviews mit Bandmitgliedern, Familienmitgliedern und Künstlern wie Chappell Roan und Kiss‘ Paul Stanley.

„Ich glaube, dass es den Menschen in meiner Karriere und in meinem Leben wirklich schwerfällt, mich von Heart zu trennen – und das kann man ihnen nicht verdenken“, sagt Wilson. „Es war die Arbeit meines Lebens. Aber dies ist eine Gelegenheit für sie, mich jenseits von Heart kennenzulernen, ja sogar jenseits der Musik – einfach die Dinge, die mir passiert sind, und die Reisen, die ich als ältere Frau durchgemacht habe.“

„Nothing But Love“, das sie in den Neunzigern gemeinsam mit Burt Bacharach schrieb, zeigt Wilsons Fähigkeit, Texte mit einer ganz eigenen Intensität aufzuladen. Der Song, der Teil des Soundtracks zum Film sein wird, „hat das Licht der Welt erst jetzt erblickt“, sagt Ann. „Ich mochte ihn immer sehr, aber er passte überhaupt nicht zu dem, was in den Neunzigern gerade los war. Er war so anders als das, was damals passierte – aber jetzt wirkt er ganz natürlich. Er hat etwas Seeliges. Es ist etwas, das ich gerne höre und gerne singe. Ich hoffe, dass er die Menschen wirklich beflügelt.“

Nancy und die Anfänge

Wilson erklärt im Film, dass ihre Schwester es abgelehnt habe, an der Dokumentation mitzuwirken, und fügt mit einem Lächeln hinzu, Nancy habe „ihre eigenen Geschichten zu erzählen, in ihrer eigenen Stimme.“ Wenn sie im Gespräch an ihr gemeinsames Leben zurückdenkt, ergänzt sie: „Ich glaube, die Menschen haben sich wirklich an die Vorstellung geklammert, dass meine Schwester und ich der Kern der Gruppe sind. Es war also wirklich interessant, als wir Dinge getrennt voneinander tun wollten. Das war ein großer Teil dieser Reise.“

Ann und Nancy bahnten sich in den Siebzigern ihren Weg durch eine Rockszene, die damals von Männern dominiert wurde. „Dieses Phänomen trat immer wieder auf: Man baute sich auf, leistete etwas wirklich Großartiges, und man fühlte sich richtig gut dabei. Und dann konnte man von den anderen Männern ganz leicht herabgesetzt und kleingemacht werden“, erinnert sie sich. „Die konnten einem das Gefühl geben, völlig lächerlich zu sein, nur weil man es überhaupt versucht hatte. Wir hatten das Glück, tolle Menschen um uns zu haben – aber ich kenne andere Frauen, die ungefähr zur gleichen Zeit anfingen und sich mit aller Kraft wehren mussten, um überhaupt etwas zu erreichen.“

Auf die Frage, ob es Momente im Film gab, die ihre Sicht auf die eigene Geschichte verändert hätten, antwortet sie: „Ich war von vielem überrascht – davon, wie witzig, fröhlich und albern ich früher war, als ich jünger war. Heute nehme ich das Leben ernster. Nicht traurig – ich bin philosophischer geworden.“

Reife durch Lebenserfahrung

Bei dem Versuch, diesen Wandel zeitlich einzuordnen, sinniert sie: „Wachsen und älter werden, sich verlieben, Kinder bekommen – all die Dinge, die das Leben einem schenkt und die wirklich Aufmerksamkeit verlangen. Wenn man sehr jung ist, denkt man manchmal einfach: ‚Oh, das Leben ist doch so wunderbar‘ – und macht sich nicht viele Gedanken darüber. Aber dann legt einem das Leben mit der Zeit Dinge in den Schoß, die einen wirklich zum Nachdenken zwingen. Und ich glaube, das hat mir geholfen, zu reifen.“

Im Juli 2024 gab Ann bekannt, dass sie sich einer Krebsbehandlung unterziehe und Heart die verbleibenden Nordamerika-Tourdaten verschieben müsse. Im darauffolgenden September teilte sie mit, die Chemotherapie abgeschlossen zu haben und wieder bereit für Tourneen zu sein. Dann brach sie sich bei einem Sturz auf einem Parkplatz den Arm an drei Stellen. Der Film zeigt ihre triumphale Bühnenrückkehr während Hearts wieder aufgenommener Royal Flush Tour im vergangenen Jahr – im Rollstuhl und ohne ihre Perücke.

„Das ist so Rockstar von ihr, zu sagen: ‚Fuck you, ich hab einen gebrochenen Arm. Ich geh auf die Bühne und reiß mir die Perücke vom Kopf’“, sagt Roan in der Doku. „Das ist für mich Punk.“

Krebserkrankung und Comeback

„Ich habe eine ernste gesundheitliche Reise durch den Krebs gemacht und bin auf der anderen Seite davon frei herausgekommen“, sagt Wilson. „Ich fühle mich jetzt großartig. Ich bin wahrscheinlich zwei Jahre davon entfernt. Und natürlich bin ich in dem Rhythmus, alle paar Monate zum CT-Scan zu gehen, um sicherzustellen, dass alles noch in Ordnung ist. Ich fühle mich wirklich gut.“

Wilson setzt große Hoffnungen in die nächste Generation von Künstlerinnen. Sie schwärmt von Chappell Roan und Lucy Dacus, die beide in ihrem Podcast „After Dinner Thinks“ zu Gast waren, den sie gemeinsam mit ihrer Freundin Criss Cain moderiert. „Ich habe zwei junge Frauen erlebt, die genau wissen, wohin sie wollen. Beide sind sehr jung und stehen bereits an diesem unglaublichen Punkt in ihrer Karriere. Ich kann mir nur vorstellen, wo sie mit 40 oder 50 sein werden“, sagt sie. „Sie haben so viel Potenzial.“

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Mit Blick auf die Zukunft sagt Wilson, sie hoffe, dass die Menschen ein besseres Verständnis dafür bekämen, „was hinter der Musik steckt.“

„Wir wollten mein Leben abseits von Heart zeigen – das Songschreiben, die Zeit auf der Straße und das Auftreten“, sagt sie. „Es ist wunderbar, aus etwas ausbrechen zu können, das man so viele Jahre lang gemacht hat. Das ist ein tolles Gefühl.“