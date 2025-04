Nancy und Ann Wilson von Heart: Unser Leben in 15 Songs

Vor bald 50 Jahren nahm „Heart“ „Dreamboat Annie“ auf, das Debütalbum, das die Hard-Rock-Band mit Hits wie „Magic Man“ und „Crazy on You“ zum Star machte. Und die Band aus der Gegend von Seattle, die immer noch von den Schwestern Ann (Gesang) und Nancy (Gitarre) Wilson angeführt wird, zeigt keine Anzeichen von Ermüdung.

Was genau motiviert sie? „Ich spiele gerne“, sagte Nancy lachend zu ROLLING STONE. „Gitarre … auf einer lauten Rockbühne … mit bunten Lichtern. Mit bunten Lichtern klingt alles besser!“

Laut Ann war diese Leidenschaft – ebenso wie die starke familiäre Bindung, die sie mit Nancy teilt – entscheidend für den Fortbestand der Band. „Egal, was sonst in unserem Leben vor sich geht, wenn wir zusammen spielen, kommunizieren wir immer noch genauso wie damals, als wir noch kleine Kinder waren“, erklärt sie. „Und jetzt sind wir in unseren Siebzigern. Wir sind wie erwachsene Frauen. Ich bin Großmutter! Aber wenn wir spielen, vergessen wir das. Wir werden wieder zu Kindern. Es ist erstaunlich, dass man mit einem anderen Menschen diese Einfachheit und Reinheit erreichen kann.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Die Wilsons hatten sich 2016 mit Rolling Stone in Verbindung gesetzt, um uns durch die Geschichte von Heart zu führen, von den magischen und mystischen Siebzigern über die großen Balladen und noch größeren Frisuren der Achtziger. Bis hin zum neuen Beautiful Broken. Und dabei auch über die vielen Höhen und Tiefen ihrer Karriere zu sinnieren. Was den roten Faden betrifft, der sich durch ihre jahrzehntelange Musikkarriere zieht? „Wir sind immer auf der Suche nach einer Art Messingring“, sagt Ann. „Und normalerweise ist dieser Ring die Authentizität.“

„Magic Man“ (1975)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ann Wilson: Ich lebte zu Hause, besuchte die Kunsthochschule und lebte in diesem sehr biederen Vorstadtdasein. Dann lernte ich einen Mann kennen. Mike Fisher, früheres Mitglied der Heart-Band und später unser Tontechniker und Manager. Und die Liebe übernahm einfach die Führung. Er war der „Magic Man“. Ich bin einfach aus dem Haus meiner Eltern. Und weg von all der Sicherheit und Geborgenheit. Mach Kanada gegangen. Um ihm zu folgen [Anm. d. Red.: Fisher war nach Vancouver gezogen, um der Einberufung während des Vietnamkriegs zu entgehen]. Und meine Mutter war sich nicht sicher, ob das eine wirklich gute Idee war. Sie meinte: „Du bist so jung und unreif! Benutzt du überhaupt Verhütungsmittel?“ Damals sprach man mit seiner Mutter nicht über solche Dinge. Ich glaube, ich war 21. Aber ich war jung für mein Alter.

Das Lied handelt also davon, das Elternhaus zu verlassen. Zeilen wie ‚Komm nach Hause, Mädchen, Mama weinte am Telefon‘ waren echt. Wir führten immer diese langen Gespräche, in denen sie sagte: „Komm zurück! Du weißt nicht, was du tust.“ Ich kann mich daran erinnern, wie aufgebracht sie war. Sie hatte keine Ahnung von der Realität der Mädchen und Jungen und der freien Liebe. Und was auch immer in den Siebzigern. Sie erwartete einfach das Schlimmste. Dass ich barfuß und schwanger enden und nach Hause zurückkriechen würde und all das. Sie war strikt dagegen. Sie war beeindruckend. Aber in diesem Fall habe ich gewonnen.

Nancy Wilson: Das war die erste erfolgreiche Single [aus Dreamboat Annie]. Mit diesem Album war ein Typ auf dem Markt unterwegs, der die Radiomacher anscheinend mit Essen und Trinken und, ähm, Bestechungsgeldern umgarnte. [Lacht] Denn Airplay bedeutete damals alles. Wir stiegen mit ihm in Mietwagen. Und fuhren zu allen wichtigen Märkten, um die Radiomacher und DJs zu treffen und mit ihnen allen Fotos zu machen. Wenn Sie jemals Coal Miner’s Daughter gesehen haben, dann war es so ähnlich. Wir sind einfach persönlich hingegangen. Und haben mit ihnen geplaudert. Und dann sind wir zum Auto zurückgegangen und haben dem Typen gesagt: „Okay, wir sehen uns später wieder hier!“ Wir haben nicht gefragt. Wir wollten es nicht wissen.

„Crazy on You“ (1975)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ann: Das Lied wurde in den Nixon-Jahren geschrieben. Als wir uns nicht vorstellen konnten, dass es noch schlimmer kommen könnte. Ich meine, es herrschte immer noch Krieg. Ich war in Kanada mit einem Wehrdienstverweigerer, der nicht über die Grenze kommen konnte, um seine Familie zu besuchen, weil er sonst verhaftet worden wäre. Es war eine ganz andere Zeit. Auf Leute, die nach Kanada gingen, um dem Wehrdienst zu entgehen, wurde wirklich herabgesehen. Sie galten als Schwerverbrecher. Das war ein sehr wichtiger Faktor in unserem Leben. Außerdem gab es die Ölkrise, die Benzinpreise schossen in die Höhe. Wir hatten einfach das Gefühl, dass alles den Bach runterging. Es war eine sehr stressige Zeit. Und so schrieb ich die Worte zu diesem Lied, das im Grunde davon handelt, dass meine einzige Zuflucht vor der Welt meine Liebe zu diesem Mann war.

Nancy: Das akustische Intro wurde mit dem Lied im Hinterkopf geschrieben. Ich wollte so etwas wie das erreichen, was Paul Simon in seiner Version von „Anji“ gemacht hatte. Ich nahm diese Art von Tempo und Groove. Und legte sie in die Tonart des Songs. Arbeitete ein paar Tage daran. Wir waren wild entschlossen, Dreamboat Annie zu einer Art Konzept zu machen. Zu dieser Zeit hörten wir Sachen wie Yes, wo Steve Howe einige sanfte akustische Intros zu den Songs machte. Und die Songs bestanden aus vielen verschiedenen Teilen. Es war nicht nur Riff-Strophe-Refrain-Brücke-Strophe-Refrain-Outro oder so. Wir versuchten, mit diesen Songs kreativer und irgendwie bedeutungsvoller und poetischer zu sein. Wir hatten keine Angst davor, mit all dem ein bisschen „erhabener“ zu sein. Bis zu einem gewissen Grad.

„Heartless“ (1977)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nancy: „Heartless“ ist ein Song, den Ann und ich zusammen geschrieben haben. In unseren Anfangstagen waren wir ziemlich naiv. Wir wuchsen in einer wirklich liebevollen Familie auf. Mit einer Mutter und einem Vater, die sich liebten und respektvoll miteinander umgingen. Und wir hatten keine Brüder. Aber dann gingen wir auf Tour. Und sahen, wie die Jungs in der Band mit diesen Groupies umgingen. Und den Mädchen wurde das Herz gebrochen. Ihre Gefühle wurden wirklich verletzt. Es flossen echte Tränen. Die Jungs sagten: „Ah, nun, ich bin auf dem Weg in die nächste Stadt!“ Wir fühlten uns schlecht, als wir sahen, wie diese Männer diese jungen Mädchen wirklich verwirrten. Obwohl, wenn man es anders betrachtet, waren die Mädchen auch dafür da. Sie begaben sich in Gefahr. Und viele von ihnen wurden verletzt.

Ann: Es gibt eigentlich zwei Versionen dieses Albums [Magazine von 1977]. Weil wir uns damals mit unserer Plattenfirma [Mushroom] gestritten haben. Sie brachten eine ganzseitige Anzeige heraus, die wie das Titelblatt einer Boulevardzeitung aussah. Darin war ein Outtake aus der Dreamboat Annie Fotosession, auf dem Nancy und ich Rücken an Rücken zu sehen waren. Mit unseren Oberteilen bis über die Schultern heruntergezogen. Und die Bildunterschrift darunter lautete: „Es war nur unser erstes Mal!“ Das passte irgendwie zu der unausgesprochenen Vorstellung, dass Nancy und ich lesbische Liebhaberinnen waren.

Sie versuchten, aus diesem Bild einen einfachen, schmierigen Erfolg zu machen. Nancy und ich fühlten uns dadurch beleidigt, weil wir etwas Höheres erreichen wollten. Wir wollten uns mit Respekt und etwas mehr Klasse in der Musikszene durchsetzen. Also sagten wir: „Das könnt ihr nicht mit uns machen.“ Der wichtigste Mann in unserem Vertrag mit Mushroom war unser Produzent Mike Flicker. Er sah das genauso. Er sagte: „Nun, dann gehe ich.“

Nachdem er gegangen war, war unser wichtigster Mann weg. Also machten wir von unserem Recht Gebrauch, aus unserem Vertrag auszusteigen. Und sie gingen gegen uns vor. Also brachte die Plattenfirma ihre Version von Magazine heraus. Und dann brachten wir unsere heraus. Danach zog ein Richter in Seattle ihre Version zurück. Es war einfach eine seltsame Zeit.

„Barracuda“ (1977)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ann: Wir waren in Detroit und eröffneten für die Kinks. Unsere Garderobe war zu dieser Zeit immer voller Leute aus der Branche. Wir nannten sie „Rackjobber“. Leute, deren Aufgabe es war, die Band bekannt zu machen. Ihre Platten in die Läden zu bringen und solche Sachen. Und bei vielen dieser Leute war ein gewisser Sleaze-Faktor im Spiel. Also kamen wir nach der Show von der Bühne und dieser eine Typ, der im Raum war, kam auf mich zu und sagte: „Oh, Annie! Bay-bee! Wie geht es deinem Liebsten?“

Zu diesem Zeitpunkt war ich mit Mike Fisher, dem Zauberer, zusammen. Ich sagte: „Oh, ihm geht es gut. Er ist gleich da drüben.“ Und er sagte: „Nein, nein, nein. Ich meine dich und deine Schwester! Ihr seid ein Liebespaar, oder?“ Und mir wurde sofort klar, dass unsere Mutter recht hatte. Wir würden als Rock-Schwestern missverstanden werden. Und zwar auf die niedrigste Art und Weise. Das hat mich wütend gemacht. Ich ging zurück ins Hotel und schrieb die Worte zu „Barracuda“. Später kamen wir dann auf den Groove und fügten beides zusammen. Der Song entstand also aus einer Beleidigung heraus. Und ich glaube, mir wurde klar: „Ja, das ist schon eine ziemlich schmierige Angelegenheit.“

Die Leute fragen immer, wer der Tümmler im Liedtext ist [„Sell me, sell you.“, sagte der Tümmler]. Nancy ist der Tümmler. Wir haben uns immer so genannt. Ich glaube, es war eine Weiterentwicklung des Walrosses. Weil wir große Beatles-Fans waren. Wir hatten früher all diese Kosenamen für einander, und das war damals der eine.

„Bebe Le Strange“ (1980)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nancy: Der Titel stammt von etwas, das wir in San Francisco gesehen haben. Wir fuhren immer dorthin, um uns mit [unserer langjährigen Songwriting-Partnerin] Sue Ennis zu treffen. Weil sie an der UC Berkeley studierte. Wir mieteten uns ein Hotelzimmer, schrieben Songs und gingen dann in die Stadt. Einmal fuhren wir herum und kamen an dieser Art Spelunke namens Jacques Le Strange vorbei. Und wir dachten: „Wow, was für ein cooler Name!“ [mit französischem Akzent] „Le strange“. Also haben wir es genommen. Wir haben es sozusagen auf den Kopf gestellt. Das Geschlecht vertauscht. Und es für den Song verwendet.

Ann: Der Text war eine Paraphrase aus einem Fanbrief. Damals gab es nicht viele Bands mit Frauen, die es auf nationaler Ebene geschafft hatten. Sie waren alle noch im Keller, wissen Sie? Und dieses eine Mädchen schrieb und sagte im Grunde das, was im Liedtext steht: „Wir haben dich gesehen. Wir stehen total auf dich. Aber eure echten Namen reichen nicht aus. Wir müssen euch umbenennen. Zu einer Ikone machen.“ Diese Mädchen mussten sich eine Art Banner ausdenken, unter dem sie in den Krieg ziehen konnten.

„Break“ (1980)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ann: Das war zu der Zeit, als Mike und ich uns trennten. Der Text [„After a while there just ain’t no more magic, man“] ist nicht allzu subtil. Als erstes wurde [Gitarrist] Roger [Fisher, Mikes Bruder, der eine Beziehung mit Nancy hatte] aus der Band geworfen. Es passierten einfach alle möglichen Dinge und es begann zu kriseln. Und als Roger nicht mehr in der Band war, dauerte es nicht lange, bis Mike und ich uns auseinanderlebten.

Ich hatte die Rolle der „Ehefrau“ wirklich satt. Ich ging mit Nancy und Sue Ennis an diesen Schreibwochenenden aus. Und wenn ich zurückkam und mich damit abfinden musste, nicht mehr unabhängig zu sein, keine Künstlerin mehr zu sein, war das zu viel für mich. Ich war 28 Jahre alt und wollte einfach nur fliegen. Zu dieser Zeit wurde Punkmusik im Radio zum ersten Mal richtig populär. Und dieser extrem beschleunigte Hyperdrive-Sound schien die ultimative Möglichkeit zu sein, diese Gefühle auszudrücken. Es war wie: „Holt mich hier raus“, wissen Sie?

„Johnny Moon“ (1983)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nancy: Das war ursprünglich auf Passionworks und ist eines der Lieder, die wir für Beautiful Broken neu aufgenommen haben. Ich habe das Lied wiederentdeckt und dachte: „Wow, das war wirklich einzigartig. Gut gemacht und faszinierend und geheimnisvoll und seltsam und musikalisch.“ Aber das war die Ära, in der die Produktion von analog auf digital umgestellt wurde. Der Klang einiger dieser Platten aus den frühen bis mittleren Achtzigern war so harsch.

Ganz zu schweigen davon, dass die bewusstseinserweiternde Art von Drogenkonsum der Sechziger- und Siebzigerjahre in den Achtzigern zu einer eher ego-erweiternden, kokaingetriebenen Sache wurde. Und die Art und Weise, wie die Leute Dinge aufnahmen und alles aufstapelten, war wie: Mehr ist besser! Es war also toll, mit diesem Song eine weitere Gelegenheit zu bekommen.

Ann: Für mich war die ganze Private Audition / Passionworks Ära die Zeit, in der ich mich am meisten verloren fühlte. Was Substanzen und Alkohol und solche Sachen angeht, hatte ich das Gefühl, dass ich mich nicht gut konzentrieren konnte. Live war ich in Ordnung. Aber ich konnte mich nicht genug konzentrieren, um ins Studio zu gehen und es zum Laufen zu bringen. Und so gingen einige dieser Songs verloren. Obwohl es gute Songs waren. „Johnny Moon“ ist einer davon. Und auf dem neuen Album ist er großartig geworden.

„What About Love“ (1985)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nancy: Wir waren damals in einigen Situationen mit [Produzent] Ron Nevison, in denen wir uns eine Kassette nach der anderen mit verschiedenen Demos anhörten, die von den Songwritern aus L.A. zu dieser Zeit geschrieben wurden. Es gab viele Dianne Warren und Holly Knight und solche Leute. Zum ersten Mal wurden wir davon abgehalten, viel eigenes Songwriting zu betreiben. Was für uns anders war und uns sehr deprimierte. Aber es gab diese Hitmacher, deren Songs wirklich jeder von uns aufnehmen wollte. Mehr als wir es jemals zuvor in Betracht gezogen hatten.

Ann: Zu dieser Zeit war dieser Übergang für mich wirklich hart. Und das aus mehreren Gründen. Einer davon war, dass wir Songs von externen Autoren akzeptierten. Ich glaube, wir kamen zu der Erkenntnis: „Hey, wir schreiben gerade nicht so gut. Uns fällt nichts Gutes ein.“ Also beschlossen wir, es trotzdem zu versuchen und einige Stücke von außerhalb vorzuspielen.

Das kann man mit dem Verstand nachvollziehen. Aber es ist schwer, seine Emotionen und sein Ego davon zu überzeugen, so etwas zu akzeptieren. Für mich war es also nicht einfach. Als ich zum ersten Mal die Demoaufnahme von „What About Love“ hörte, stellten sich mir die Nackenhaare auf. Weil ich dachte, es klinge wie ein Opferlied. „Oh, ich Armer! Was ist mit mir?“ Es fühlte sich an wie ein Lied vom Typ ‚Ich bin so schwach und du kannst mich einfach mit Füßen treten‘. Und so lehnte ich es ab. Aber unser Produzent, die Plattenfirma und alle anderen redeten mir gut zu. Und schließlich stimmte ich zu, das Lied zu singen. Und als ich es tat, brachte ich wohl meine eigene Art von Wut mit ein. Am Ende war es kein Opferlied. Und ich finde es gut.

Nancy: Ich fand das Foto auf dem Albumcover von [Heart] wirklich cool. Es erinnerte sehr an Prince and the Revolution, wissen Sie? Wir nahmen eine ganz neue Art von Modestellung ein, im Vergleich zu den Jahren davor, in denen es immer schwieriger geworden war, auf uns aufmerksam zu machen. Man sagt, dass die durchschnittliche Lebensdauer einer Rockband drei bis fünf Jahre beträgt. Wir hatten also unsere erste Lebensspanne bereits überlebt. Wir wollten etwas wirklich Auffälliges machen. Ein großes Statement abgeben. Ein musikalisches Statement. Ein modisches Statement. Es war eine gute Idee. Und sie funktionierte wirklich.

„These Dreams“ (1985)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nancy: Der Text stammte von Bernie Taupin. Martin Page schrieb die Musik. Und als ich es mir anhörte, dachte ich: „Das ist so tiefgründig und schwer. Oh Mann, das ist ein Song, den ich singen sollte! Ich muss ihn singen.“ Denn die wenigen Heart-Songs, die ich bis dahin gesungen hatte, waren eher die sanfteren, ätherischeren.

Aber das Management und alle anderen meinten: „Nein, nein, nein.“ Aber ich habe immer wieder darauf bestanden. Und Howard Kaufman, unser damaliger Manager, sagte schließlich: „Hör mal, du kannst das aufnehmen. Aber glaube mir, es wird nie etwas werden. Es wird zu verwirrend sein. Es klingt nicht so, wie die Leute es von Heart erwarten.“ Also nahmen wir es auf und es wurde unsere erste Nummer-eins-Single. Und Howard war witzig. Er sagte: „Erinnere mich daran, dich immer das Gegenteil von dem tun zu lassen, was ich dir sage!“

„Alone“ (1987)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ann: Genau wie bei „What About Love“ hörte ich die Demo. Und fand sie so schwach, schmalzig und lasch. Aber als ich sie dann in den Händen hielt und innerlich irgendwie gequält war, bekam sie einen neuen Kopf und hatte viel mehr Biss. Also war ich damit zufrieden. Aber mit diesem Album [Bad Animals] war ich mit der ganzen Sache durch. Den externen Songwritern, den MTV-Visuals. Obwohl wir es noch eine Weile so weiter gemacht haben, hat es nach dem Album Heart aufgehört, Spaß zu machen. Es wurde zu einer Erwartung, der ich widerwillig zustimmte. Und wir alle wissen, dass es nicht die beste Verwendung Ihrer Zeit ist, wenn Sie etwas widerwillig zustimmen.

Nancy: Es ist ein wirklich schönes Lied. Eines dieser Lieder, bei denen es immer noch eine Freude ist, es aufzuführen. Aber zu dieser Zeit war alles von so viel Künstlichkeit umgeben. Dieses Image aufrechtzuerhalten, all diese Videos zu drehen und zu versuchen, es durch die Live-Shows zu erhalten, wurde zu einer Parodie seiner selbst. Es wurde einfach zu viel, das ganze MTV-Gehabe. Zu dieser Zeit hatte man das Gefühl, dass jeglicher Fortschritt, den Frauen in der Musik gemacht hatten, um ein paar Jahre zurückgeworfen wurde. Die Leute sagten zu mir Sachen wie: „Nun, wenn du einfach Anns Gesicht auf deinen Körper kleben würdest, hättest du alles!“ Und ich so: „Wirklich?“ Es war eine ziemlich unhöfliche Zeit, um ein unvollkommenes Mädchen im Unterhaltungsgeschäft zu sein.

„All I Wanna Do Is Make Love to You“ (1990)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ann: Das war eine Demoaufnahme in einem großen Stapel von Demos, die uns die A&R-Abteilung von Capitol gegeben hat. Wir haben uns einfach durch all diese Songs gekämpft. Dieser hier ist herausgesprungen, weil er offensichtlich wirklich eingängig ist. Aber er hat eine wirklich kontroverse Geschichte. Zumindest für diese Zeit. Eine Frau fährt nachts mit dem Auto und nimmt einen Anhalter mit.

Sie haben Gelegenheitssex. Sie wird schwanger und behält das Baby. Und sie genießt es irgendwie, als sie den Anhalter wiedersieht und er sein eigenes Kind erkennt. Und ich meine, als Schauspielerin konnte ich das rüberbringen. Aber als Mensch fand ich es ziemlich widerlich. Ziemlich düster und negativ. Und allein die Tatsache, dass die ganze Sache mit dem Gelegenheitssex. Es ist okay, dass Jungs Jungs sind. Aber wenn man es umdreht und es aus der Sicht der Frau betrachtet, ist es plötzlich so aufregend seltsam und erregend.

Ich fand es ekelhaft. Deshalb singen wir das Lied nicht mehr. Ich kann den Text nicht singen. Bin keine so gute Schauspielerin. Ich kann mich nicht dafür begeistern.

Lovemongers, „No School Today“ (1997)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nancy: Ich finde, dass es auf Whirlygig ein paar richtig gute Songs gab. Das hier ist wahrscheinlich einer meiner Favoriten. Es hat so etwas wie einen „Collage“-Aspekt und einen trippigeren Sound. Die Lovemongers kamen zusammen, weil wir uns Ende der Achtziger irgendwie überflüssig fühlten. Und da sich der gesamte Rockstil im Umbruch befand, wussten wir, dass wir wieder ganz von vorne anfangen mussten. Zurück ans Reißbrett gehen und für eine Weile nach Seattle zurückkehren, um Musik zu machen. Einfach nur zum Vergnügen und nicht wegen des sportlichen Aspekts.

Wir leckten sozusagen unsere Wunden und beschlossen, eine Band aus Freunden zusammenzustellen. Und wir taten viele Dinge, die wir durch die große Unternehmenssache namens Heart in dieser Band als zu eingeschränkt empfanden. Wir gingen zurück in die Clubs. Und hatten einfach eine Menge Spaß. Es hat super viel Spaß gemacht. Und wir haben kein bisschen Geld verdient [lacht]. Wir mussten sogar dafür bezahlen, dass wir spielen durften. Aber es hat sich gelohnt. Es gab uns Zeit zum Durchatmen, bevor wir wieder loslegten.

Ann: Der Weg, den wir eingeschlagen hatten, war wirklich unbequem geworden. Als wir dann Anfang der Neunzigerjahre ankamen, sagten wir: „Okay, damit sind wir fertig. Wir sind niemandes verdammte Diener.“ Und das war die größte Freude an den Lovemongers. Es gab keine Erwartungen. Wir gingen mit der Einstellung hinein: „Das sind die Lovemongers. Das ist nicht Heart. Ihr werdet nichts von Heart hören.“ Ich war die Bassistin und Sängerin. Nancy spielte alle Gitarren. Es war einfach eine ganz andere Sache. Es war so befreiend.

„Dear Old America“ (2012)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nancy: Wir bereiteten uns gerade auf die Aufnahme des Albums „Fanatic“ vor, als Ann einfach anfing, diese erstaunlichen Texte in ihr Notizbuch zu schreiben. Das war einer davon. Er ist besonders ergreifend. Und bedeutungsvoll für uns, da wir als Kinder von Militärangehörigen die meiste Zeit unseres Lebens mit dem Marine Corps umgezogen sind.

Und wir haben gesehen, was es mit unserem Vater gemacht hat, der viele Male verletzt wurde. Er hat überlebt. Obwohl er emotional mit viel posttraumatischem Stress zu kämpfen hatte. Er wachte für den Rest seines Lebens mit Albträumen auf, von dem, was er durchmachen und miterleben musste. Ich fand Anns Worte so kraftvoll. Und dann haben [der Produzent] Ben Mink und ich sozusagen den Jam geliefert und ihn vertont. Es ist wirklich großartig geworden.

Ann: Es ist eine Geschichte über PTBS und eine ganze Generation junger Menschen in Amerika, die jetzt eine Kriegerklasse sind und nur für diesen Zweck gezüchtet werden. Sie sind Kanonenfutter. Als Tochter eines Marineoffiziers, der in zwei Kriegen gekämpft hat und mit ziemlich schwerem posttraumatischem Stress zurückkam, steckt definitiv ein wenig Wut darin. In der ersten Strophe geht es um einen jungen Soldaten in Amerika, der von der romantischen Vorstellung träumt, zum Militär zu gehen. Dort hinauszugehen und zu kämpfen.

In der zweiten Strophe geht es darum, dort zu sein. Und wie unglaublich furchterregend, surreal und entwürdigend es ist, all diese Dinge zu sehen, die Menschen nicht sehen sollen. Und dann geht es in der dritten Strophe darum, wieder zu Hause zu sein und nicht mehr dazu zu passen. Nicht mehr in der Lage zu sein, sein Leben wieder aufzunehmen, weil man zu viel weiß. Man kann nie wieder dorthin zurückkehren, wo man vorher war. Man ist durch die Außentür gegangen. Und kann nicht wieder hineingehen.

„Stairway to Heaven“ (2012)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ann: Als wir gebeten wurden, an der Led-Zeppelin-Tributveranstaltung teilzunehmen [Anm. d. Red.: Heart trat bei den Kennedy Center Honors in Washington D.C. für die überlebenden Mitglieder von Led Zeppelin sowie für Präsident und Michelle Obama auf], dachte ich: „Ja, das ist gut. Wir sollten dabei sein!“ Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie uns bitten würden, „Stairway“ zu spielen. Vielleicht „Rock and Roll“, so etwas in der Art. Ein cooler Song. Aber nicht die ultimative Hymne.

Nancy: Es waren ein paar interessante Tage. Es war mehr als das. Es war wie bei Led Zeppelin … und dem Präsidenten! Und es war Weihnachtszeit in D.C.. Also war es wirklich kalt. Meine Hände waren während der Probe irgendwie gefroren. Ich konnte kaum spielen. Und ich hatte das Lied im Vorfeld nicht wirklich oft gespielt. Die Probe lief also sehr schlecht. Und der musikalische Leiter meinte: „Oh, keine Sorge. Ich kann dir während der Aufführung einfach ein bisschen Schatten spenden.“ Und ich sagte: „Nein, nein, nein. Wärme erst mal meine Finger auf. Ich schaffe das!“ Und als wir es dann taten, waren wir wirklich sehr, sehr nervös. Aber wir sahen uns an und holten tief Luft. Und atmeten aus. Wir beeilten uns nicht. Und blieben die ganze Zeit über bei der Sache.

Ann: Nancy und ich gingen nach oben, um es zu tun. Wir dachten: „Wir dürfen das nicht vermasseln. Das muss auf Anhieb klappen.“ Und um uns zu beruhigen, sagten wir: „Nun, was ist die offensichtlichste Meditationstechnik, an die wir uns jetzt klammern können?“ Und es war die Sache mit der Wasserschale, die man vor sich hält und keinen Tropfen verschüttet. Daran dachten wir, als wir da rausgingen. Und dann, nachdem wir von der Bühne kamen, haben wir die Schale überall verschüttet! [lacht]

Aber ihr habt das toll gemacht“

Nancy: Es ist wirklich cool geworden. Danach gab es ein Abendessen. Und die Zeppelin-Jungs kamen einzeln auf uns zu, um uns zu sagen, wie sehr ihnen die Aufführung gefallen hat. Robert [Plant] sagte zu uns: „Ich habe dieses Lied so sehr gehasst, weil es die Leute immer verunstalten.“ Und wir dachten: „Was denn?“ Aber dann sagte er: „Aber ihr habt das toll gemacht.“

Und die Leute sagen uns gerne: „Ihr habt Led Zeppelin zum Weinen gebracht!“ Aber ich glaube, es ging mehr um ihre Familie. Die Tatsache, dass Jason Bonham mit uns auf dem Song trommelte und die Melone trug, wie sie sein Vater früher trug, war einer der Punkte, die sie emotional wirklich berührt haben. Ihn dort oben zu sehen, war für sie sicher der Hauptgrund, emotional zu werden. Mehr als nur uns zuzusehen!

„Beautiful Broken“ (2016)

Ann: Ich habe den Text 2012 oder 2013 geschrieben. Meine Vision war eine Art fabelhaftes Katastrophen-Girl. So ähnlich wie Courtney Love. Sie ist kompliziert, sie ist wunderschön, sie hat alles im Griff, wissen Sie? Aber sie hat einen Konstruktionsfehler im Oberstübchen, der es ihr unmöglich macht, normal in der Welt zu leben. Es ist eigentlich eine Charakterstudie. Und die Idee, James [Hetfield] dazu zu bringen, darauf zu singen, kam von Nancy. Ich glaube, sie dachte: „Nun, wir brauchen jemanden, der das, worum es geht, in einem rockigen Sinne unterstreicht.“ Und so kam James mit diesem „Genau wie du und ich“-Ding zurück.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nancy: James ist ein wirklich alter Freund meines Mannes. Wir hörten uns die Bonus-Track-Version [von „Beautiful Broken“] an, die auf dem Album „Fanatic“ enthalten war. Sie hatte so einen großartigen, rauen Spirit. Sie hatte diese Aggressivität und diesen Rock-Charakter. Und so sagte er: „Nun, warum schauen wir nicht, ob James es sich anhören und versuchen möchte, ein paar Sachen dazu beizusteuern?“

James kam zurück und sagte, dass er es toll fand. Also schickten wir ihm den neuen Track, den wir gerade aufgenommen hatten. Er nahm ihn mit in sein Studio. Und machte eine tolle Arbeit daraus. Er fügte einen neuen Part, einige neue Texte und den gesamten Hintergrundgesang hinzu. Und ich glaube, er hat den Song mehr in den Fokus gerückt, als er es vorher war. Es war toll zu sehen, wie er sich auf diese Weise in etwas Neues verwandelte. Was wir mit vielen Songs auf diesem Album gemacht haben.