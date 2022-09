Anne Heche: Bei ihrer Todesfahrt war sie 45 Minuten im brennenden Trümmerhaufen gefangen

Es war eine Amok-Fahrt mit schrecklichen Folgen: Am 5. August 2022 raste die US-Schauspielerin Anne Heche wie vom Teufel besessen durch Los Angeles. Anfangs verursachte sie „nur“ einen Blechschaden – und beging Fahrerflucht. Dann löste sie ein Flammeninferno aus.

Der TV-Sender NBC Los Angeles und lokale Medien haben nun Zugang zum Funkverkehr von Feuerwehr und der Polizeibehörde LAPD bekommen. Demnach war die „Fire Brigade“ 45 Minuten lang mit Löscharbeiten und gleichzeitig stattfindenden Bergungsbemühungen befasst. Bei dem Totalcrash stürzte das betroffene Haus, Marke Westcoast-Leichtbau, schließlich ein. Die Eigner des Hauses sind – voerst – heimatlos und ruiniert.

Detail-Unterlagen zeigen, dass die Wehrmänner rund 20 Minuten überhaupt keinen Zugang zu Heches Mini Cooper hatten. Es dauerte weitere 20 Minuten, das Wrack mit schwerem Gerät aus dem Trümmer-Inferno zu ziehen.

„Angesichts der starken Feuer- und Rauchbedingungen war es nicht so, dass das Fahrzeug klar zu erkennen war. Ein rascher Zugriff fiel somit schwer“, sagte der stellvertretende Feuerwehrchef Richard Fields gegenüber NBC LA. Dramatische Rauch- und Brandbedingungen, die der erfahrene Fire Fighter sO noch nicht erlebt hatte.

Heche, bekannt für ihre Rolle in „Donnie Brasco“ und anderen Hollywood-Filmen, starb laut Obduktion an Rauchvergiftung und thermischen Verletzungen. Die Sterbeurkunde verzeichnet Heches Todesdatum auf den 11./12. August. Ihr Sprecher sagte noch am 12. August, dass sie hirntot sei, aber jedoch am Leben gehalten werde, damit ihre Organe gespendet werden könnten.

Die genauen Hintergründe dieses Unfalls liegen nach wie vor im Dunkeln. Heche hat laut Feuerwehr ihren Mini Cooper gegen 10:56 Uhr in Mar Vista, einem Viertel im Westen von Los Angeels, in das Haus gecrasht.

Seinerzeit hieß es, dass das Einsatzteam 65 Minuten benötigte, „um auf die hartnäckigen Flammen in der schwer beschädigten Struktur zuzugreifen, diese einzudämmen und vollständig zu löschen und eine erwachsene Frau zu retten, die im Fahrzeug gefunden wurde“.

Laut NBC-Aufzeichnungen traf der erste Löschzug um 11:01 Uhr am Katastrophen-Ort ein. Innerhalb von Sekunden meldeten die Disponenten per Funk, im Auto sei eine eingeschlossene Person: „Da steckt jemand im Fahrzeug fest“, hieß es über den Äther. Ein Unfall, wie aus einem Hollywood-Katastrophenfilm.