Dies ist die Todesursache des Ace Frehley

Kiss-Gitarrist Ace Frehley starb an „stumpfen Gewalteinwirkungen“ auf den Kopf nach einem Unfallsturz. Dies geht aus dem Bericht des Gerichtsmediziners von Morris County, New Jersey, hervor (via TMZ).

Der Gitarrist, mit bürgerlichem Namen Paul Frehley, starb im vergangenen Monat im Alter von 74 Jahren in Morristown, New Jersey. Zum Zeitpunkt seines Todes erklärte ein Sprecher, Frehley sei „nach einem kürzlichen Sturz in seinem Zuhause“ gestorben, ohne jedoch die genaue Todesursache zu nennen.

Laut Bericht zeigte eine CT-Untersuchung seines Kopfes mehrere Prellungen, Knochenbrüche im hinteren Schädelbereich, Blutungen sowie ein subdurales Hämatom. Eine Form der Blutung im Gehirn nach einem Schädeltrauma.

Verletzungen und medizinischer Bericht

Weitere Blutergüsse wurden an Hüfte, Oberschenkel und Bauch festgestellt. Außerdem sei Frehley zuvor an einem Schlaganfall erkrankt. Wie TMZ berichtet, wurde der Musiker nach seinem Sturz an lebenserhaltende Geräte angeschlossen. Er starb, nachdem seine Familie beschlossen hatte, das Beatmungsgerät abzuschalten. Die Ärzte versuchten zuvor eine Hemikraniektomie. Ein chirurgischer Eingriff, der helfen sollte, den Druck durch das Hämatom zu verringern.

Karriere und Vermächtnis

Frehley war seit den ersten Konzerten 1973 Mitglied von Kiss und blieb bis 1982 in der Band, bevor er wegen Drogenproblemen und kreativer Differenzen – besonders mit Gene Simmons und Paul Stanley – ausstieg. 1996 kehrte er für die große Reunion-Tour zurück, verließ die Gruppe jedoch 2002 erneut.

Alle vier Gründungsmitglieder traten 2014 bei der Aufnahme von Kiss in die Rock & Roll Hall of Fame gemeinsam auf. Ihr letzter gemeinsamer Auftritt fand 2018 statt. Frehley sollte in diesem Jahr bei den Kennedy Center Honors anwesend sein, bei denen Kiss geehrt wurde.

„Niemand kann Aces Vermächtnis berühren“, schrieb Gene Simmons nach Frehleys Tod. „Er liebte die Fans – das sagte er mir oft. Ace war der ewige Rock-Soldat. Sein Vermächtnis wird weiterleben.“

Letzte Auftritte und Abschied

Nach seinem Ausstieg bei Kiss war Frehley als Solokünstler aktiv. Sein letztes Konzert gab er am 5. September in Providence, Rhode Island. Später im Monat sagte er einen Auftritt auf der Antelope Valley Fair in Kalifornien ab, nachdem er zu Hause gestürzt war. Einen Monat darauf wurden alle weiteren Termine wegen „anhaltender gesundheitlicher Probleme“ gestrichen.

Die Beerdigung fand am 23. Oktober in der Bronx statt. Freund und SiriusXM-Moderator Eddie Trunk erklärte, er habe von der Familie die Erlaubnis erhalten, „eine Tribute-Show beziehungsweise ein Fan-Gedenkevent“ zu organisieren. Einzelheiten dazu stehen noch aus.