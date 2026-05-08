Ariana Grande war zu schüchtern für ihr neues Album „Petal“ – bis sie dachte: „Fuck it“

Im Jahr 2023 versammelte Ariana Grande ihr Team bei Republic Records, um ihnen „Eternal Sunshine“ vorzustellen – das Album, das sie schuf, als die Hollywood-Streiks die Produktion von „Wicked“ jäh zum Stillstand brachten. Während sie die Platte präsentierte, weinte sie; sie beschrieb sie als verletzlich und als Spiel mit den Erwartungen, die so oft auf sie projiziert werden. In einem neuen Instagram-Video ruft Grande dieselbe Gruppe zurück ins gleiche Studio. „Surprise“, sagt sie, als sie ihnen „Petal“ vorstellt – ihr kommendes achtes Studioalbum, das am 31. Juli erscheint.

„Verletzlich“ war ein treffendes Attribut für „Eternal Sunshine“, das Grande in einem introspektiven Modus zeigte, während sie ihren emotionalen Zustand und ihr Verständnis von Liebe auseinandernimmt. Für „Petal“ findet sie eine schärfere Beschreibung: „Es ist ein bisschen wild.“ Grande erklärt weiter, dass die Platte aus einem Teil ihrer Persönlichkeit entstanden sei, der eine Weile geschlummert habe. „Es kommt definitiv von einem Ort, bei dem ich vielleicht zu schüchtern oder zu höflich war, um ihn vorher anzuzapfen“, sagt sie. „Das fühlt sich einfach an wie: Fuck it.“

Seit der Ankündigung des Albums am 28. April hat Grande kaum Hinweise darauf gegeben, wohin sie klanglich oder konzeptuell unterwegs sein könnte. Damals beschrieb sie es als „etwas, das voller Leben ist und durch die Risse von etwas Kaltem, Hartem und Herausforderndem wächst.“ Genau diesen Satz verwendete sie auch im Label-Meeting – doch danach ließ sie noch mehr durchsickern, wie das Video zeigt.

Negative Bindungen loslassen

„Es ging gewissermaßen darum, mich von allen möglichen negativen Bindungen zu trennen – seien es meine eigenen Dämonen in meinem Kopf, äußere Stimmen, Dinge, die mir nichts mehr bringen“, fuhr sie fort. „Es war für mich ein Schreibexperiment, das als Vorlage zu nutzen, so dass ich über eine Sache sprechen und etwas teilen konnte – und die Leute es nach Belieben verwenden und auf ihr eigenes Leben anwenden können.“

Im Januar scherzte Grande noch, sie bräuchte „ein zusätzliches Gehirn und vier weitere Arme“, um nach „Eternal Sunshine“ ein weiteres Album zu machen. Damals war sie noch tief in GlindaLand versunken und absolvierte die Awards-Season-Events für „Wicked: For Good“. Doch nun, da sie sich von der Figur verabschiedet hat, auf die sie ihr Leben lang gewartet hatte, ist Grande bereit, sich wieder der Musik zu widmen.