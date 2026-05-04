Foo Fighters änderten den Namen ihres neuen Albums wegen „Wicked: For Good“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Das neue Foo-Fighters-Album „Your Favorite Toy“ hätte beinahe einen völlig anderen Titel getragen. Das im April erschienene Album sollte ursprünglich nach dem Titeltrack benannt werden – der hieß anfangs „For Good“.

„Ich wollte das Album „For Good“ nennen, weil der Song ‚Your Favorite Toy‘ ursprünglich so hieß“, sagte Dave Grohl in einem neuen Interview mit John Kennedy von Radio X. „In dem Song heißt es: ‚Get back, hear that boy / Someone threw away your favorite toy for good.‘ Ich dachte mir: Das ist ein guter Titel – nicht nur für den Song, sondern auch für das Album. Der kann mehr als eine Bedeutung haben.“

Dann kam der Blockbuster „Wicked: For Good“ ins Kino – und dem Titel war eine andere Bedeutung beschieden. „Ich war so angefressen“, sagte Grohl. „Also hab ich den Songtitel geändert, und daraus wurde dann einfach der Albumtitel.“

Wicked: For Good als Auslöser

„Wicked: For Good“ lief im November in den Kinos an. Es war die zweite Hälfte von Jon M. Chus Verfilmung des Broadway-Musicals, nach „Wicked“ aus dem Jahr 2024, und war mit Cynthia Erivo und Ariana Grande besetzt. Chu erklärte gegenüber „Variety“, warum man den Titel von „Wicked: Part Two“ in eine Anlehnung an die vorletzte Musicalszene geändert hatte.

„Wer will schon einen Film namens „Wicked: Part Two“?“, so der Regisseur. „Im Drehbuch stand immer ‚For Good‘, also war es irgendwann nur noch eine Frage: ‚Wollen wir das wirklich ‚Part Two‘ nennen?‘ Und das wollte niemand. … Das ist das Ziel. ‚For Good‘ – das sagt doch alles: Wo soll die Reise hingehen? Lass uns die Sache zu Ende bringen.“

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Foo Fighters veröffentlichten „Your Favorite Toy“, ihr zwölftes Studioalbum, letzten Monat. Die Band hatte das Album im Februar angekündigt und dabei den Titeltrack geteilt. „‚Your Favorite Toy‘ war wirklich der Schlüssel, der den Ton und die energetische Richtung des neuen Albums aufgeschlossen hat“, sagte Grohl in einem Statement. „Wir sind nach über einem Jahr des Experimentierens mit verschiedenen Sounds und Dynamiken darauf gestoßen, und an dem Tag, als es Form annahm, wusste ich, dass wir diesem Weg folgen müssen. Es war die Zündschnur zum Pulverfass der Songs, die wir am Ende für dieses Album aufgenommen haben. Es fühlt sich neu an.“

Tourdaten in Europa und Nordamerika

Foo Fighters treten am 8. Mai beim Welcome-to-Rockville-Festival in Daytona Beach, Florida, auf. Am 23. Mai folgt ein Auftritt beim Bottlerock Napa Valley, bevor die Band eine Reihe von Europadaten in Angriff nimmt. Anschließend kehren die Foos nach Nordamerika zurück: Am 4. August spielen sie im Rogers Stadium in Toronto, weitere Shows folgen bis Ende September.