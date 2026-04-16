Ariana Grande und Ben Stiller liefern sich ein chaotisches Duell im ersten „Focker in Law“-Trailer

Ariana Grande trifft die Fockers – im ersten Trailer zu „Focker in Law“.

Die kommende Fortsetzung von „Meet the Parents“ zeigt Ariana Grande als Olivia Jones, während Ben Stiller und Robert De Niro wieder in ihre Rollen als Greg Focker und Jack Byrnes schlüpfen. Owen Wilson, Blythe Danner und Teri Polo kehren für den vierten Teil der Franchise ebenfalls zurück; neu dabei sind Beanie Feldstein und Skyler Gisondo.

Ganz in der Tradition der Focker-Reihe beginnt der Trailer damit, dass Jones – eine ausgebildete FBI-Geiselverhandlerin und Verlobte von Gregs Sohn (Gisondo) – an einen Lügendetektor angeschlossen wird. Nachdem sie ein paar Fragen souverän beantwortet, stellt Jack fest: „Du weißt eindeutig, was du tust.“ Dass er Jones so bereitwillig in die Familie aufnimmt, stößt Greg sauer auf, der daraufhin auf halbgare Weise versucht, die Verlobte seines Sohnes zu untergraben. Im anschließenden Chaos sehen wir Stiller am Esstisch an einem Steak würgen (mit den denkbar unangenehmsten Folgen), von einem aufgebrachten Deutschen Schäferhund angegangen werden und schließlich in passenden pinken Shirts ein Radrennen gegen Grande bestreiten.

Stiller schwärmt von Grande

Im vergangenen November war Stiller zu Gast in „The Tonight Show“ und geriet regelrecht ins Schwärmen über seine Kollegin. „Es ist unglaublich, wie talentiert [Ariana Grande] ist“, sagte Stiller zu Host Jimmy Fallon. „Sie ist so liebenswürdig. Ich kannte sie vorher nicht wirklich. Wobei – ich hatte sie schon mal getroffen, weil sie vor zehn Jahren einen Cameo in „Zoolander 2“ hatte. Sie war in einer Orgy-Szene, die wir gedreht haben. Aber ich habe sie seit dieser Orgy nicht mehr gesehen. Sie hat so ein gutes Gespür für Komödie. Sie ist großartig in „Wicked“, und dass sie singen kann, muss man ja wohl niemandem erklären.“

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Letzten Herbst verriet Grande, dass sie ihre Dreharbeiten für die Fortsetzung bereits abgeschlossen hatte – der Film soll zum Thanksgiving-Wochenende 2026 in die Kinos kommen. „Diese vergangenen Monate waren so, so unvorstellbar besonders. ich liebe meine Fockers, und ich liebe meine Byrnes“, schrieb Grande damals. „so, so sehr werde ich diese Truppe vermissen. bis nächsten november!“