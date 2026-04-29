Ariana Grande kündigt neues Album „Petal“ an – und es kommt früher als gedacht

Ariana Grande hat ihr achtes Studioalbum „Petal“ angekündigt, das am 31. Juli erscheinen soll.

Grande hat das Album als Executive Producer betreut und gemeinsam mit Ilya geschrieben, dem schwedischen Songwriter und Produzenten, der seit „Sweetener“ aus dem Jahr 2018 zu ihren engsten Mitarbeitern zählt.

In einem Statement beschrieb Grande das Album als „etwas, das voller Leben ist und sich durch die Risse von etwas Kaltem, Hartem und Schwierigem hindurcharbeitet“ – weitere Details ließ sie offen. Auch die Tracklist und die erste Single bleiben vorerst ein Geheimnis.

Blumenemoji als erstes Zeichen

Nachdem Grande in jüngsten Interviews ein neues Album eher abgetan hatte, begann sie im März mit ersten Andeutungen – etwa einem Blumenemoji in ihrer Instagram-Bio. Das neue Album folgt auf „Eternal Sunshine“ von 2024, das die Chartstürmer „Yes, And?“ und „We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)“ enthielt.

Die Veröffentlichung von „Petal“ fällt mitten in Grandes Eternal Sunshine Tour, die am 6. Juni in Oakland beginnt und am 1. September in der Londoner O2 Arena endet. Es ist ihre erste Tournee seit der Sweetener World Tour 2019.

Dass „Petal“ überhaupt erscheint, zeigt, dass Grande die Musik nicht gänzlich aus dem Blick verloren hat – dabei hat sie die vergangenen Jahre in erster Linie der Schauspielerei gewidmet. Ihr größter Erfolg war die Rolle der Glinda in Jon M. Chus „Wicked“ und „Wicked: For Good“, für die sie mehrere Nominierungen als Beste Nebendarstellerin erhielt. Die beiden Filme haben zusammen mehr als 1,2 Milliarden Dollar eingespielt. Außerdem drehte sie die Komödie „Focker-In-Law“ an der Seite von Ben Stiller und Robert De Niro, die im November in die Kinos kommen soll. Zudem steht ihr 2027 ihr West-End-Debüt bevor: In einer Neuinszenierung von „Sunday in the Park with George“ wird sie gemeinsam mit Jonathan Bailey auf der Bühne stehen.