Bei der der Oscarverleihung erlaubte sich die Moderatorin Amy Schumer eine Klatsche gegen den Drehbuchautor und Regisseur Aaron Sorkin: Mit „Being The Ricardos“ sei ihm etwas Unmögliches gelungen, ein Film über Lucille Ball, in dem nicht ein einziger witziger Satz vorkomme. Sorkin hat die Dialoge so gedrechselt, dass die von Nicole Kidman maskenhaft gespielte Komödiantin mit unwahrscheinlicher Schlagfertigkeit papierene Pointen schleudert. Javier Bardem als ihr Ehemann Desi Arnaz, geboren auf Kuba, pariert ähnlich geistesgegenwärtig.

Ball und Arnaz spielten und produzierten in den 50er-Jahren „I Love Lucy“, die erfolgreichste amerikanische Sitcom jener Zeit. Sorkin dramatisiert den Plot, indem er Balls Unterschrift auf einem Mitgliedsantrag der Kommunistischen Partei in den 30er-Jahren (ihr Großvater war ein rechtschaffener Arbeiter) ins Zentrum der Erzählung stellt. Die Ad-hoc-Romanze zwischen der B-Movie-Darstellerin Ball und dem singenden Congaspieler Arnaz imaginiert er genüsslich in schönster Technicolor-Ironie, und die Eifersüchteleien zwischen Produzenten und Autoren und die Kämpfe mit den Sponsoren (Ball ist schwanger!) zeigt „Being The Ricardos“ in künstlichen Kulissen und in raffiniert formulierten Aperçus wie in einem Film aus der Eisenhower-Zeit, in der er ja spielt.