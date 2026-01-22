Artist Celebration Night: Kontra K, Oimara und Zartmann als erfolgreichste Künstler 2025 geehrt

Der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) hat am Mittwochabend in Berlin drei Künstler geehrt, die die Offiziellen Deutschen Charts 2025 maßgeblich bestimmt haben. Bei der Artist Celebration Night in der Station Berlin wurden Kontra K, Oimara und Zartmann vor rund 280Gästen aus Musikindustrie, Politik, Medien und Kultur ausgezeichnet. Grundlage der Ehrungen sind die Offiziellen Deutschen Charts, die von GfK Entertainment im Auftrag des BVMI ermittelt werden.

Drei Auszeichnungen für nationale Charterfolge

Im Mittelpunkt des Abends standen drei Kategorien: „Domestic Album of the Year“, „Domestic Single of the Year“ und „Domestic Newcomer of the Year“. Ausgezeichnet wurden nationale Künstler, deren Veröffentlichungen 2025 besonders erfolgreich waren. Unter den Gästen befanden sich unter anderem Sarah Connor, Giovanni Zarrella, Till Brönner, Badmómzjay, Mark Forster, Thomas Anders, Rolf Zuckowski, Bonez MC, Madeline Juno, Purple Disco Machine, Rea Garvey, Luciano, 01099 und Milano.

Kontra K als „Domestic Album of the Year“ ausgezeichnet

Kontra K erhielt die Auszeichnung „Domestic Album of the Year“ für sein Album „Augen träumen Herzen sehen“. Das Album war 2025 das erfolgreichste deutsche Album und zugleich das erfolgreichste Hip-Hop-Album des Jahres. Insgesamt verzeichnet Kontra K in Deutschland 4,2 Milliarden Streams, davon 475 Millionen im Jahr 2025.

Oimara erhält „Domestic Single of the Year“

Die Auszeichnung „Domestic Single of the Year“ ging an Oimara für den Titel „Wackelkontakt“. Der Song belegte 2025 sieben Wochen Platz 1 der Offiziellen Deutschen Charts und wurde mit Gold und Platin ausgezeichnet. Mit rund 250 Millionen Streams zählt er zu den meistgestreamten deutschsprachigen Songs des Jahres.

Zartmann ist „Domestic Newcomer of the Year“

Als „Domestic Newcomer of the Year“ wurde Zartmann geehrt. Er erreichte in Deutschland mehr als 600 Millionen Streams, davon 422 Millionen im Jahr 2025. Mehrere Singles und Alben platzierten sich in den Top 10 der Offiziellen Deutschen Charts. Der Song „Tau mich auf“ erreichte Platz 1 der Charts und hielt sich 35 Wochen in den Top 10. Damit war er der am längsten platzierte deutschsprachige Titel des Jahres 2025. Die Laudatio hielt Zachi von der Band 01099.

Ausblick der Artist Celebration Night

Die Artist Celebration Night ist als langfristiger Impuls zur Würdigung musikalischer Erfolge und zur Stärkung des brancheninternen Austauschs angelegt. Ziel ist es, nationale Charterfolge sichtbarer zu machen und der Musikindustrie eine gemeinsame Plattform zu bieten.