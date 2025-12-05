1 Live Krone 2025: Alle Gewinner und Highlights der Preisverleihung

Nina Chuba, Zartmann und Ikkimel gehören zu den Gewinner:innen der 1 Live Krone 2025 in Bielefeld. Sonderpreis geht erstmals an eine Doku.

1 Live Krone

1 Live Krone  |  Zartmann ist einer der Gewinner der 1 Live Krone 2025

Alle Jahre wieder versammelte sich die deutsche Musikszene in Bielefeld, um einer ganz bestimmten Auszeichnung in der deutschen Musikwelt entgegenzufiebern – der 1 Live Krone. Alle Preisträger und Highlights auf einen Blick.

Preishagel im Lokschuppen – Sonderauszeichnung erstmals an Doku

Die Preisverleihung am 4. Dezember fand, wie bereits seit 2023, im Lokschuppen in Bielefeld statt. Einige Stars der deutschen Musiklandschaft kamen zusammen, um die Sieger des von Fans gevoteten Awards zu feiern. Diese stimmten mehr als zwei Millionen Mal in elf Kategorien für ihre persönlichen Favoriten ab, wie Schiwa Schlei, Leiterin von 1 LIVE, sagte. Den wichtigsten Preis des Abends erhielt Nina Chuba als beste Künstlerin. Ikkimel und Zartmann gewannen 2025 zweimal. Moderiert wurde der Abend von Journalistin Aminata Belli.

Der Sonderpreis wurde zum ersten Mal in der Geschichte der 1 Live Krone an eine Doku vergeben. Die Auszeichnung wurde durch die Jury des Radiosenders bestimmt und von Laudatorin Miriam Davoudvandi überreicht. „Babo – die Haftbefehl-Story“ erhielt den Award „für das Auslösen von relevanten gesellschaftlichen Debatten“, wie der Sender begründete.

Hier Reaktionen der Preisträger:innen anschauen:

Alle Gewinner:innen im Überblick

  • Beste Künstlerin: Nina Chuba
  • Bester Künstler: Zartmann
  • Bester Live-Act: Finch
  • Bester Newcomer-Act: Ikkimel
  • Bester Pop-Act: Nico Santos
  • Bester Alternative Song: Provinz – „Walzer“
  • Bester Hip-Hop Song: Ski Aggu – „Palermo“
  • Bester Party Song: Filow, Ikkimel – „Jiggy“
  • Bester Song: Zartmann – „Tau mich auf“
  • Beste Unterhaltung: Tahsim Durgun
  • Sonderpreis: Juan Moreno, Sinan Sevinç – „Babo – die Haftbefehl-Story“

Musikalische Highlights des Abends hier anschauen:

Musikalische Untermalung von WizTheMC, Finch und Tokio Hotel

WizTheMC eröffnete die Show mit „Show Me Love“ und der neuen Single „Sensational“, gemeinsam mit einem Streichquartett. Paula Hartmann und Berq performten ihren gemeinsamen Track „Gegenteil von Glück“, die gleichnamige EP wurde am 5. Dezember veröffentlicht. Das Party-Mash-up von Finch bewies vielleicht, warum er die Auszeichnung „Bester Live Act“ erhalten hat.

Kraftklub präsentierten gemeinsam mit Faber „All die schönen Worte“ aus ihrem frisch veröffentlichten Album „Sterben in Karl-Marx-Stadt“. Marteria setzte mit einem Medley von Tracks aus der „Zum Glück in die Zukunft“-Trilogie noch eins drauf. Tokio Hotel beendeten den Abend mit ihrem neuen Song „Changes“.

