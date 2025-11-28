2025 – Das Pop-Jahr in Geschichten: Springsteen, Oasis, Ozzy, Little Simz, Sabrina Carpenter …

Die erste Ausgabe unseres vierteiligen Weekly-Jahresrückblicks

Bruce Springsteen live im Mai 2025 in Manchester

Bruce Springsteen live im Mai 2025 in Manchester  |  Steht regelmäßig gegen Donald Trump auf: Bruce Springsteen Foto: Getty Images Europe. Shirlaine Forrest. All rights reserved.

Was war das überraschendste Comeback des Pop-Jahres? Was war die größte Enttäuschung 2025, was der größte Skandal, wer der vielversprechendste Newcomer? Über das alles, und noch einiges mehr, sprechen Birgit und Jan in der ersten Folge des vierteiligen Weekly-Jahresrückblicks: die Storys 2025.

Jan Jekal schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Oasis Taylor Swift Katy Perry Little Simz Tristan Brusch Rolling Stone Weekly Sabrina Carpenter Pulp Bruce Springsteen