2025 – Das Pop-Jahr in Geschichten: Springsteen, Oasis, Ozzy, Little Simz, Sabrina Carpenter …
Die erste Ausgabe unseres vierteiligen Weekly-Jahresrückblicks
Was war das überraschendste Comeback des Pop-Jahres? Was war die größte Enttäuschung 2025, was der größte Skandal, wer der vielversprechendste Newcomer? Über das alles, und noch einiges mehr, sprechen Birgit und Jan in der ersten Folge des vierteiligen Weekly-Jahresrückblicks: die Storys 2025.
