Coldplay: Neue Single „We Pray“ mit Burna Boy und Little Simz hören

Coldplay haben ihre neue Single „We Pray“ veröffentlicht. Der Track ist eine Zusammenarbeit mit Little Simz und Burna Boy sowie dem palästinensisch-chilenischen R&B-Act Elyanna und der argentinischen Sängerin TINI.

Im Song dreht sich für die Musiker:innen alles um die Hindernisse und Schmerzen des Alltags und wie wir an einen Ort gelangen, an dem wir alle glücklich und in Harmonie miteinander leben:

„I know somewhere that heaven is waitin’ / And so we pray / I know somewhere there’s something amazin’ / And so we pray / I know somewhere we’ll feel no pain / Until we make it to the end of the day“

Streicher und Chöre, tiefe Bässe und ein dynamischer Beat unterstreichen die inspirierende Botschaft des Songs.

Coldplay: „We Pray“ macht Lust auf das neue Album

„We Pray” ist der zweite Song aus dem neuen Album „Moon Music“ von Coldplay, das am 4. Oktober 2024 erscheinen wird. Das Album will neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit setzen: Jede LP besteht zu 100 Prozent aus recycelten Plastikflaschen – neun pro Platte, um genau zu sein. Schon jetzt kann es auf Eco CD, Eco Record LP und digital vorbestellt werden.

Die Single feierte ihre Live-Premiere Ende Juni beim Headliner-Set von Coldplay auf dem Glastonbury Festival 2024. Heute (23.08.) wird sie auch physisch veröffentlicht – als Eco CD und als recyceltes 12″-Format. Beide Versionen kommen mit fünf Versionen des Tracks:

1. We Pray

2. We Pray (TINI Version)

3. We Pray (Elyanna Version)

4. We Pray (? Version)

5. We Pray (Live at Glastonbury 2024)

Die TINI Version ist ab dem 6. September auch überall als Stream/Downloaderhältlich, die Elyanna Version folgt am 20. September. „Live at Glastonbury“ ist exklusiv auf den physischen Formaten zu hören.

Coldplay live in Europa: Nachhaltige Shows

„We Pray“ erscheint wenige Tage nachdem Coldplay im Rahmen ihrer „Music of the Spheres Tour“ für drei ausverkaufte Stadionkonzerte in München zu Gast waren – hier hat die Band ihre Eindrücke von der Stadt an der Isar in einem Recap-Videozusammengefasst.

Seit 2021 reisen Coldplay mit ihrer „Music Of The Spheres“-Tour um die Welt, aktuell gastieren sie im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Die Tour bricht nicht nur Rekorde bei den Ticketverkäufen (bisher über zehn Millionen verkaufte Tickets), sondern auch in Sachen Nachhaltigkeit. Im Juni gab die Band bekannt, dass die CO2-Emissionen im Vergleich zur letzten Stadiontour um 59 Prozent reduziert werden konnten. Damit wurde ihr Ziel einer Reduktion um 50 Prozent sogar übertroffen. Weiter teilte die Band mit, dass bereits neun Millionen Bäume gepflanzt wurden und eine weitere Million soll bis Ende des Jahres folgen.