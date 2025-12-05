2025 – Der Hip-Hop-Jahresrückblick: Die besten Beats, Lines, Flows & Platten

Hip-Hop-Experte und RS-Kolumnist Julian Brimmers nennt seine Favoriten!

von 
RS-Weekly-Folgen-Titelbild 131 ohne text

Foto: UMG; Warner. All rights reserved.

Julian Brimmers zählt ohne Zweifel zu den größten Hip-Hop-Kennern des Landes. Eine große Freude, dass er diese Woche bei Weekly zu Gast ist, um über die besten Beats, Flows, Lines und Rap-Alben des Jahres zu sprechen. Vielen Dank, Julian!

Jan Jekal schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Hip Hop Little Simz Rolling Stone Weekly Freddie Gibbs Clipse Earl Sweatshirt Billy Woods