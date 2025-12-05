Podcast Player

Julian Brimmers zählt ohne Zweifel zu den größten Hip-Hop-Kennern des Landes. Eine große Freude, dass er diese Woche bei Weekly zu Gast ist, um über die besten Beats, Flows, Lines und Rap-Alben des Jahres zu sprechen. Vielen Dank, Julian!