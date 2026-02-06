„Britpop“ von Robbie Williams: Hier stimmt (fast) gar nichts!

Plus: Die denkwürdigsten Momente der Grammys 2026 – mit Billie Eilish, The Cure, dem Ozzy-Tribute u.v.m.

LONDON, ENGLAND - MAY 12: Robbie Williams attends the opening reception for the "Black And White Paintings" Exhibition b...

Robbie Williams 2022 in London  |  Robbie Williams hat sein 13. Studioalbum angekündigt Foto: Getty Images Europe. Dave J Hogan. All rights reserved.

Mit seinem neuen Album hat Robbie Williams in England einen Rekord aufgestellt: Er hat nun siebzehn Nr. 1-Alben, die meisten überhaupt – mehr als die Beatles. Besonders gut ist „Britpop“ aber nicht. Woran scheitert’s? Birgit und Jan diskutieren. Plus: Sie sprechen über die Grammy-Verleihung 2026, ein ungewöhnlich politisches Pop-Event.

Jan Jekal schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

