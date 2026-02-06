„Britpop“ von Robbie Williams: Hier stimmt (fast) gar nichts!
Plus: Die denkwürdigsten Momente der Grammys 2026 – mit Billie Eilish, The Cure, dem Ozzy-Tribute u.v.m.
Mit seinem neuen Album hat Robbie Williams in England einen Rekord aufgestellt: Er hat nun siebzehn Nr. 1-Alben, die meisten überhaupt – mehr als die Beatles. Besonders gut ist „Britpop“ aber nicht. Woran scheitert’s? Birgit und Jan diskutieren. Plus: Sie sprechen über die Grammy-Verleihung 2026, ein ungewöhnlich politisches Pop-Event.
