Depeche Mode covern „Universal Soldier“ für Benefiz-Album – neben Beth Gibbons u.a.
Plus: Wir sprechen über „Kiss All The Time ...“ von Harry Styles!
Empfehlungen der Redaktion
Podcast Player
Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.
Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.
Im November 2025 haben sich viele der größten britischen Musiker in den Abbey Road-Studios zusammengefunden, um Songs für das Benefiz-Album „Help(2)“ der Organisation War Child aufzunehmen. Depeche Mode haben den klassischen Protestsong „Universal Soldier“ gecovert, Arctic Monkeys liefern den ersten neuen Song seit 2022, Beth Gibbons covert The Velvet Underground. Ein irres Line-Up. Plus: Jan und Birgit sprechen über das neue Harry Styles-Album!
Mehr News und Stories