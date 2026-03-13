Podcast Player

Im November 2025 haben sich viele der größten britischen Musiker in den Abbey Road-Studios zusammengefunden, um Songs für das Benefiz-Album „Help(2)“ der Organisation War Child aufzunehmen. Depeche Mode haben den klassischen Protestsong „Universal Soldier“ gecovert, Arctic Monkeys liefern den ersten neuen Song seit 2022, Beth Gibbons covert The Velvet Underground. Ein irres Line-Up. Plus: Jan und Birgit sprechen über das neue Harry Styles-Album!