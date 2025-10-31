„Angst ist das Summen meines Lebens – bis ich die Bühne betrete“

Wenn man an einem beliebigen Tag mit Florence Welch spricht, kann man davon ausgehen, dass sie ein wenig ängstlich ist. „Angst ist das ständige Summen meines Lebens“, sagt sie. „Dann betrete ich die Bühne und sie verschwindet.“

Zum Glück ist sie gerade genau dort: in einem langen weißen Kleid, bequem sitzend vor einem Publikum von 150 Personen im wunderschönen Cherry Lane Theatre in New York, einem geschichtsträchtigen Veranstaltungsort in der Innenstadt, der als Geburtsort des Off-Broadway-Theaters bekannt ist.

Es ist eine Woche vor der Veröffentlichung von „Everybody Scream“, dem hervorragenden sechsten Album, das sie mit ihrer Band Florence + the Machine aufgenommen hat.

Sowohl während des Interviews als auch während einer reduzierten, fesselnden Performance ist die Energie im Raum so elektrisierend wie das neue Album – auch wenn die Themen nicht unbedingt leicht sind. „Everybody Scream“ wurde in Zusammenarbeit mit Aaron Dessner von The National, Mark Bowen von Idles, Mitski und James Ford aufgenommen und ist eine viszerale und mystische Reflexion über das Leben und den Verlust, ganz zu schweigen von einer Demonstration von Welchs bemerkenswerter Stimme, die sich seit dem Debüt ihrer Band im Jahr 2009 als eines der kraftvollsten Instrumente der Popmusik erwiesen hat. Die Songs wurden durch ihre Erfahrungen während der Tournee zu „Dance Fever“ aus dem Jahr 2022 inspiriert, bei der sie eine Eileiterschwangerschaft erlitt und sich einen Eileiterriss zuzog, der eine lebensrettende Notoperation erforderlich machte.

Während des gesamten Gesprächs balanciert Welch tiefe Offenheit mit trockenem Humor, während sie analysiert, wie sie sich im Laufe der Jahre entwickelt hat und was das für ihre Musik bedeutet.

„Je ruhiger mein Leben wurde, desto wilder konnte ich in meinen Performance-Stilen, meinen Videos und meinen Kunstwerken sein“, fasst sie in der Mitte unseres Gesprächs zusammen. „Ich habe festgestellt, dass die Freiheit von Scham bedeutet, dass man in seiner Arbeit so viel mehr verschiedene Dinge ausprobieren kann, und das fand ich wirklich erstaunlich.“

Die Geschichte dieses Albums beginnt mit deiner letzten Tournee für 2022, „Dance Fever“. Kannst du mir etwas über diese Tournee erzählen und darüber, wie du danach als anderer Mensch zurückgekehrt bist?

Ich denke, in gewisser Weise war „Dance Fever“ ein prophetisches Album, und dieses Album ist ein Album der Katastrophe. [„Dance Fever“] befasste sich auch mit Auftritten und der Tatsache, dass alle Auftritte weggefallen waren. Es gab eine Zeit, in der Musiker wirklich nicht wussten, ob es jemals wieder Live-Musik geben würde, und es war ein Album, das die Frage aufwarf, ob ich weitermachen oder lieber eine Familie gründen wollte. Und dann hatte ich auf dieser Tour eine lebensbedrohliche Erfahrung, die mich dazu brachte, dieses Album zu machen.

„Everybody Scream“ entstand aus dem Wunsch heraus, tiefer in Magie und Mystik einzutauchen. So nach dem Motto: „Okay, die Scheiße wird wahr. Ich muss wirklich herausfinden, was hier verdammt noch mal los ist.“ Es öffnete ein Portal zu einem anderen Ort. Es war ein Ort der echten Erforschung, und es öffnete all diese verschiedenen Facetten von mir, die so etwas durchlebten.

Hattest du jemals ein Album oder einen Song, der prophezeite, was danach kommen würde?

So wörtlich war es nie. Ich habe einen Song [für „Dance Fever“] geschrieben, der „King“ heißt und in dem ich mich damit auseinandersetzte, ob ich Mutter werden wollte. Darin gab es eine Zeile, die lautete: „Ich wusste nie, dass mein Mörder aus meinem Inneren kommen würde.“ Das, was mich fast umgebracht hätte, war eine Komplikation mit einer Fehlgeburt auf der Bühne. So direkt war es nie.

Was hat dich dazu gebracht, dich mehr mit Magie und Mystik zu beschäftigen?

Wenn etwas mit dem Körper passiert, fühlt man sich so machtlos. Ich glaube, ich habe nach Formen der Macht gesucht und mich sehr ursprünglich gefühlt. Es kam sehr plötzlich, sehr heftig und hat mir definitiv das Leben gerettet. Wenn man notoperiert werden muss, sind die Lichter so hell, es ist so klinisch. Danach hatte ich das Gefühl, dass ich der Erde näher sein musste. Ich musste in der Nähe von natürlichen Dingen sein.

Überall, wo man nach Geschichten über Geburt, Leben und Tod sucht, findet man Geschichten über Hexerei. Man kann sich damit beschäftigen, ohne auf diese Volksmärchen oder Geschichten über Hexen oder Magie zu stoßen, weil es so unbekannt ist. Niemand konnte mir sagen, warum mir das passiert ist. Sie [sagten mir]: „Das ist einfach Pech.“ Wenn dir niemand sagen kann, warum, suchst du nach einem Sinn. Du suchst nach einem Weg, es zu verstehen, und auch nach einer Art Kontrolle.

Du hast auf der Bühne vor Tausenden von Menschen eine Fehlgeburt erlebt. Wie bist du als Künstlerin damit umgegangen?

Ich hatte Schmerzen. Und was macht man als Frau? Ich habe einfach Ibuprofen genommen [und] bin zur Arbeit gegangen. Ich war an einem Ort, den ich verstand. Ich war an einem Ort der körperlichen Kraft und Kontrolle, und ich erlebte einen Verlust. Ich wusste nicht, dass es ein gefährlicher Verlust war, aber ich dachte: „Ich werde das durchstehen, und wenn ich diese Show überstehe, habe ich zumindest nichts weiter verloren.“ Als ich auf die Bühne trat, verschwand der ganze Schmerz, und ich war frei. Es war seltsamerweise eine unglaubliche Show, weil ich nicht wusste, dass ich in gewisser Weise am Sterben war. Ich wusste damals noch nicht, dass ich innere Blutungen hatte. Aber ich spürte, wie diese Präsenz, die mich auf der Bühne immer begleitet hat, mich übernahm und mich durch die ganze Sache trug. Es war wie Liebe oder so etwas. Ich befand mich im Schlamm und in einem Hurrikan, und seltsamerweise war es wirklich wunderschön. Klingt das verrückt, wenn ich das so sage?

Hast du kurz danach angefangen, an dem Album zu arbeiten oder es zu schreiben, oder hast du etwas Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten?

Ich hatte bereits mit der Arbeit an dem Album begonnen. Der erste, mit dem ich zusammengearbeitet habe, war Mark Bowen von der Band Idles. Wenn wir beide eine Tourpause hatten, trafen wir uns und begannen, Ideen zu skizzieren. „One of the Greats“ hatte sich bereits herauskristallisiert, und dann haben wir, glaube ich, „Everybody Scream“ geschrieben. Aber ja, ich bin direkt von der Tour ins Studio gegangen. Nach allem, was passiert war, musste ich das erst einmal verarbeiten.

Ich habe danach eine Traumatherapie gemacht. Sie war großartig. Natürlich war sie eine Spezialistin für Menschen, die ähnliche Dinge durchgemacht haben wie ich. Und sie [sagte], dass es notwendig sein kann, das Problem sofort zu beheben, indem man sehr schnell wieder versucht, ein Kind zu bekommen. Sie meinte: „Der einzige Rat, den ich Ihnen wirklich geben kann, ist, es nicht erneut zu versuchen, bis Sie sich wieder wie Sie selbst fühlen.” Der einzige Ort, an dem ich mich wirklich wie ich selbst fühle, ist beim Songschreiben, also verarbeite ich das Geschehene auf diese Weise.

Ich erinnere mich wirklich nicht an die ersten sechs Monate der Arbeit an diesem Album. Songs wie „Witch Dance“ und „You Can Have It All“, die ersten wirklich rohen Songs, die ziemlich unmittelbar danach geschrieben wurden, sind mir nicht wirklich in Erinnerung geblieben. Das Tolle an der Zusammenarbeit mit Bowen war, dass er so viel Disharmonie und dieses Punk-Element mit der Brutalität einiger seiner Sounds hat. Das habe ich gebraucht. Es war brutal. Was mir passiert ist, war ein disharmonisches Ereignis in meinem Leben. Es war also irgendwie erstaunlich, dass wir bereits angefangen hatten, zusammenzuarbeiten. Er war der perfekte Mensch, um nach diesem Ereignis solche Songs zu schreiben.

Dieses Album hat einen großartigen Sinn für Humor. In „Music by Men“ singst du: „Ich breche mir die Knochen/Bekomme vier von fünf/Höre einen Song von The 1975/Ich dachte: ‚Scheiß drauf, ich könnte es genauso gut mit Musik von Männern versuchen.‘“ Welchen Song von The 1975 hast du damals gehört?

[Singt] „We’re fucking in a car/Shooting heroin/Saying controversial things…”

„Love It If We Made It“?

Ja! Ich dachte: „Dieser Song ist wirklich gut.” Beim Songwriting ist es oft wichtig, dass sich die Wörter reimen. Also brauchte man ein Band, das sich auf „five“ reimt. Als ich mir auf der Bühne den Fuß gebrochen habe, habe ich vier von fünf Sternen für diese Show bekommen. Ich dachte mir: „Was muss ich denn noch tun?“ Ich habe buchstäblich die ganze Bühne vollgeblutet. Die Leute haben es aufgewischt und ich habe die verdammte Show zu Ende gebracht, und ich glaube, es gab durchweg „vier von fünf“ Bewertungen. Verdammt noch mal. Was nun?

In „One of the Greats“ singst du: „Ich werde dort oben sein, mit dem Mann und den zehn anderen Frauen und den hundert besten Platten aller Zeiten / Es muss schön sein, ein Mann zu sein und langweilige Musik zu machen, nur weil man es kann.“

Viele der Zeilen darin fand ich einfach wirklich lustig. Es war dieses Gefühl von „Wann wird es endlich gut genug sein?“ Ich gebe so viel und manchmal frage ich mich, ob ich durch dieses Geben und dadurch, dass ich nicht diese fast männliche Coolness habe, Dinge zurückzuhalten, mich unverständlich auszudrücken und nicht alles zu sagen, wie „Was sagt er da? Das ist so cool. Was bedeuten diese Texte?“ … Ich dachte: „Wenn ich weiterhin so viel gebe, bedeutet das dann, dass die Leute mich nicht ernst nehmen?“

Aber wenn ich mir dann manchmal Sachen anhöre, die diese männliche Zurückhaltung haben, denke ich: „Ist das nicht irgendwie langweilig? Was sagen sie damit?“ Vielleicht wäre es einfacher, Dinge zurückzuhalten, einfach nur in einem T-Shirt gut auszusehen und alle sagen: „Wow, das ist revolutionär.“ Ich bin neidisch. Wenn man jemanden beleidigt, kommt das ehrlich gesagt aus Neid.

War es dieselbe Konzertkritik oder ein anderer Moment, der Sie dazu veranlasste, über die Grenzen der Wahrnehmung von Frauen in der Branche nachzudenken?

Man bekommt all diese Listen und hat das Gefühl, dass sie eine bestimmte Anzahl an Frauen haben, die sie auffüllen können, und dann sagen sie: „Okay, das Häkchen ist gesetzt.“ Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich nicht einmal wirklich mit meinem Geschlecht identifiziert und ich weiß immer noch nicht, was es verdammt noch mal bedeutet, eine Frau zu sein. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ich schreibe dem nichts Besonderes zu … Das bedeutete, dass ich dadurch keine wirklichen Barrieren für mich empfand. Man merkt erst, wenn man älter wird, dass die Leute einen nicht ernst nehmen, weil man eine junge Frau ist. Ich dachte einfach, es läge daran, dass ich nervig war. Erst wenn man zurückblickt und sieht, dass junge Frauen immer wieder genauso behandelt werden, denkt man: „Moment mal, vielleicht lag es gar nicht an mir.“

Das kommt mit der Weisheit, aber auch mit Wut. Ich denke, dieses Album beschäftigt sich wirklich mit den zusätzlichen Opfern, die man bringen muss, um sich diesem Leben und der Bühne zu verschreiben.

Ich habe mit Mitski darüber gesprochen, und sie meinte: „Ja, aber die Intimität, die dir das mit der Performance bringt, die Intimität, die dir das mit der Arbeit bringt, ist so außergewöhnlich.“ Das empfinde ich auch so.

Hast du dich als Künstlerin jemals unterschätzt oder unterbewertet gefühlt?

Es ist kein Gefühl, unterschätzt zu werden. Es ist nur so, dass man manchmal die falschen Leute ansieht, um sich bestätigen zu lassen. Es gibt all diese Leute hier, die es lieben und verstehen, und dann gibt es nur einen Typen, der sagt: „Ja, ich stehe nicht darauf.“ Das ist etwas, aus dem man herauswächst, was wirklich schön ist. Außerdem ist die Art und Weise, wie ich geschätzt werde, die einzige Art und Weise, wie ich es haben möchte. Ich wollte nie berühmter sein als jetzt. Das ist eigentlich so viel, wie ich verkraften kann.

Und wenn du all die Insignien des Rockstars auf der Bühne und der Veröffentlichung eines Albums hinter dir lässt, wie sieht dein Leben dann aus?

Es ist wirklich langweilig. Das ist es doch, oder? Sei ruhig in deinem Leben, damit du in deiner Arbeit wild sein kannst. Ich glaube, das traf auf mich wirklich zu. Je ruhiger mein Leben wurde, desto wilder konnte ich in meinen Performance-Stilen, meinen Videos und meinen Kunstwerken sein. Ich hatte viel Selbsthass und Scham und alles Mögliche, und ich trank oder nahm Drogen, um das zu verarbeiten. Als ich trocken wurde und mein Leben viel ruhiger wurde, stellte ich tatsächlich fest, dass Freiheit von Scham bedeutet, dass man so viel mehr verschiedene Dinge in seiner Arbeit ausprobieren kann. Ich fand das wirklich erstaunlich.

Man läuft viel herum, liest viel und sieht viel fern. Man ist auf Tour und denkt: „Ich muss einfach nach Hause.“ Und dann komme ich nach Hause und denke: „In mir steckt ein Biest, das herauskommen muss. Ich bin nicht für dieses Leben geschaffen. Ich bin zu groß für dieses Haus.“ Die anderen Aspekte des Ruhms interessieren mich nicht wirklich. Ich finde sie nur stressig.

Wie zum Beispiel?

In „Sympathy Magic“ gibt es eine Zeile über „die vagen Demütigungen des Ruhmes“. So empfinde ich Ruhm im Grunde genommen auch, als eine Reihe kleiner Demütigungen. Der Prominentenaspekt hat mich nie wirklich gereizt. Weil ich schüchtern und ängstlich bin und viel Zeit zum Tagträumen brauche, brauche ich viel Zeit außerhalb des Rampenlichts. Ich mag eigentlich keine große Aufmerksamkeit. Ich mag generell keine große Aufmerksamkeit, wenn es nicht um meine Arbeit geht. Ich glaube, ich führe einfach gerne ein sehr privates und ruhiges Leben abseits der Bühne.

Einer der ersten, den Sie für dieses Album angerufen haben, war James Ford, der auch an Ihrem Durchbruchshit „Dog Days Are Over” mitgearbeitet hat. Was erinnern Sie noch daran, wie Sie einen Song geschrieben haben, der Ihr Leben verändern sollte?

Ich habe immer noch die CD mit dem Original-Demo von „Dog Days“. Wir probten in einem Studio namens Premises Rehearsal Studios, das es immer noch in East London gibt. [James] hatte sein Studio über Premises, und ich ging hin und klopfte an seine Tür. Er sagt, ich sei hereingekommen, habe auf den Tisch geklopft und ihm den Song vorgesungen. Das Label, mit dem ich zusammengearbeitet hatte, verstand dieses Demo überhaupt nicht. Sie sagten nur: „Nein. Wo ist ein weiteres ‚Kiss With A Fist?‘ Das war lustig, niedlich, mit eingängigen Gitarren.“ Und James hat es einfach verstanden.

Als erstes hat er es beschleunigt. Es war ein paar BPM langsamer. Als ich eine Lead-Single für dieses Album brauchte, war das Demo, das ich [für „Everybody Scream“] hatte, wirklich wild und ein ziemlich verwirrender Song, und er hat es einfach komplett verstanden. Aber das erste, was er tat, war, es zu beschleunigen. Ich sagte: „Okay, ich vertraue dir. Das hat letztes Mal gut funktioniert.“

Hattest du im Laufe deiner Karriere irgendwelche Mentoren?

Nick Cave war sehr nett zu mir. Nick und Susie Cave sind einfach wundervolle und liebe Freunde. Ich habe Nick einige meiner Gedichte geschickt, und er hat mir geholfen, einige davon zu überarbeiten. Ich habe ihm gestresste E-Mails von meiner Tour geschrieben, und er hat mir geantwortet und war so nett. Als jemand, der ebenfalls sehr körperbetont auftritt, hat er verstanden, was ich durchgemacht habe. Er ist ein unglaublich wunderbarer Mensch.