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„Trink aus, wir müssen gehen!“ – Die Toten Hosen haben ihr letztes Album angekündigt, das am 29. Mai erscheinen wird. Anlass für Birgit und Jan, das Werk der legendären Düsseldorfer zu diskutieren und 10 Lieblingslieder aus ihrem großen Katalog zu wählen. Vor allem für Birgit, die die Band seit über dreißig Jahren begleitet, keine leichte Aufgabe. Aber sie hat es durchgezogen, natürlich: bis zum bitteren Ende.