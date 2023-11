Das 25. Album in gut zehn Jahren: Die psychedelischen Australier von King Gizzard and the Lizard Wizard sind so produktiv wie kaum jemand sonst. Mit „The Silver Cord“ erweitern sie ihr stilistisches Repertoire einmal mehr und tauschen ihre Gitarren mit analogen Synths. Glückt das Experiment? Zudem sprechen wir über die diesjährige Zeremonie der Rock & Roll Hall of Fame. Was war besonders, was war überraschend, wer war da und wer hat gefehlt? Viel Spaß beim Hören!