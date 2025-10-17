Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte"

Schwermütig, unverkennbar, so melancholisch wie melodisch: „Disintegration“ ist das Meisterwerk von The Cure. Maik und Jan steigen in das deep water dieser epischen Platte und ranken alle 12 Songs. Ob sie sich da einiger sind als letzte Woche beim Streit über Taylor Swift?