„Disintegration" von The Cure – Alle Songs im Ranking!

Plus: Wir erinnern an den großen D'Angelo (1974–2025).

von 
Cover-Artwork von „Disintegration“ von The Cure

Cover-Artwork von „Disintegration" von The Cure

Schwermütig, unverkennbar, so melancholisch wie melodisch: „Disintegration“ ist das Meisterwerk von The Cure. Maik und Jan steigen in das deep water dieser epischen Platte und ranken alle 12 Songs. Ob sie sich da einiger sind als letzte Woche beim Streit über Taylor Swift?

Jan Jekal schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

