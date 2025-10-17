„Disintegration“ von The Cure – Alle Songs im Ranking!
Plus: Wir erinnern an den großen D'Angelo (1974–2025).
Empfehlungen der Redaktion
Podcast Player
Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.
Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.
Schwermütig, unverkennbar, so melancholisch wie melodisch: „Disintegration“ ist das Meisterwerk von The Cure. Maik und Jan steigen in das deep water dieser epischen Platte und ranken alle 12 Songs. Ob sie sich da einiger sind als letzte Woche beim Streit über Taylor Swift?
Mehr News und Stories