An Heilig Abend sprechen wir über eine Lichtgestalt, die mit ihrer frohen Botschaft unzählige Anhänger tief berührt hat: Elvis Presley! Jan und Arne Willander, RS-Redakteur der ersten Stunde, wählen ihre 10 Elvis-Lieblingslieder und erzählen anhand dieser Songs die Lebensgeschichte dieses musikalischen Messias.