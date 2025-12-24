Elvis Presley: Unsere 10 Lieblingslieder

Mit wenig bekannten Songs, die sich zu entdecken lohnen!

von 
Artikel Teilen
Elvis Presley

Elvis Presley Foto: Universal Music Group. Getty Images. All rights reserved.

ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion
Podcast Player
Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.

An Heilig Abend sprechen wir über eine Lichtgestalt, die mit ihrer frohen Botschaft unzählige Anhänger tief berührt hat: Elvis Presley! Jan und Arne Willander, RS-Redakteur der ersten Stunde, wählen ihre 10 Elvis-Lieblingslieder und erzählen anhand dieser Songs die Lebensgeschichte dieses musikalischen Messias.

Jan Jekal schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Elvis Presley Arne Willander Elvis Rolling Stone Weekly