„Foreign Tongues“ von den Rolling Stones – Wir besprechen jeden Song!

Plus: Torsten Groß erzählt von seinem Treffen mit Mick Jagger!

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foreign tongues

Foto: Universal Music Group. All rights reserved.

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Vor drei Jahren läuteten die Rolling Stones mit „Hackney Diamonds“ spektakulär ihre späte Werkphase ein. Und nun folgt schon die nächste Platte! Mit niemandem könnte man besser über „Foreign Tongues“ sprechen als mit Torsten Groß, der für seine aktuelle RS-Titelgeschichte Mick Jagger interviewt hat (nicht sein erstes – und auch nicht sein zweites! – Interview mit den Legenden). Torsten erzählt von diesem Treffen, gibt Behind the Scenes-Einblicke, und spricht mit Jan ausführlich über das neue Album.

Jan Jekal schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Die Rolling Stones sind zurück! Alles über ihr neues Album „Foreign Tongues“, Ron Woods Privatarchiv und die Großtaten ihres Produzenten Andrew Watt im neuen ROLLING STONE (Ausgabe 08/26), ab 26. Juni im Handel: Hier bestellen!

Themen aus dem Artikel:
Ronnie Wood Rolling Stones Foreign Tongues The Rolling Stones Mick Jagger Keith Richards