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Vor drei Jahren läuteten die Rolling Stones mit „Hackney Diamonds“ spektakulär ihre späte Werkphase ein. Und nun folgt schon die nächste Platte! Mit niemandem könnte man besser über „Foreign Tongues“ sprechen als mit Torsten Groß, der für seine aktuelle RS-Titelgeschichte Mick Jagger interviewt hat (nicht sein erstes – und auch nicht sein zweites! – Interview mit den Legenden). Torsten erzählt von diesem Treffen, gibt Behind the Scenes-Einblicke, und spricht mit Jan ausführlich über das neue Album.