Review: Mit „Foreign Tongues“ setzen die Rolling Stones ihre Spätkarriere-Siegesserie fort

Auf „Divine Intervention“, einem beschwingt-sorglosen Song über das Ignorieren der Apokalypse vom kommenden 25. Album der Rolling Stones, gesteht Mick Jagger, dass er sich einst genug Sorgen um das Ende der Welt gemacht hat, um eine Hollywood-Hellseherin zu konsultieren. „Through the gloom I asked her what’s my future?/Well, she threw up“, wimmert er über einem Gitarren-Boogie im Stil von „Some Girls“. Jaggers Botschaft im Chorus: Selbst wenn die Welt untergeht, seien „dystopian values are too hot to handle, and I’m going out in a blaze.“ Na also.

Schließlich hat der Mann, der sowohl „Time Is on My Side“ als auch „Time Waits for No One“ gesungen hat – der Mann, der einst sagte, er würde lieber tot sein, als „Satisfaction“ mit 45 zu singen – sich nie sonderlich viel aus der Zukunft gemacht. Jagger, der kurz nach dem Erscheinungsdatum des Albums am 10. Juli 83 wird, hat immer über das Leben im Hier und Jetzt gesungen. In den Sechzigern, als Paul McCartney auf „Yesterday“ elegant einen Liebeskummer betrauerte, wetterte Jagger auf „Yesterday’s Papers“ gegen seine Ex. Und während McCas exzellentes neues Album ihn in Erinnerungen an „The Boys of Dungeon Lane“ schwelgen lässt, interessieren sich die Boys of Dartford Station mehr für auswärtige Angelegenheiten.

„Ringing Hollow“, ein schlendernder Country-Rocker, der an Gram Parsons‘ Einfluss auf die Stones erinnert, ist Jaggers und Keith Richards‘ Abschiedsbrief an die USA. „Well, I was madly in love with you/Before we ever met“, singt Jagger. „I saw all your movies/I smoked your cigarettes.“ Doch jetzt, so Jagger, „Lady Liberty is wearing a frown.“ Es ist ein Americana-Folksong voller trockener, ironischer Beobachtungen wie: „Let the dreamers get the dream they want, my favorite joke/So pass around the fenty/Pass around the coke. … When voices are stifled/I wanna scream out loud.“ Autsch! Natürlich lieben sie ihre amerikanischen Fans noch – aber wie schon bei „Sweet Neo Con“, „Undercover of the Night“ und „Street Fighting Man“ gilt: Wenn sie Ungerechtigkeit sehen, werden sie die Lippen nicht halten.

Milliardäre und Autokraten

Unterdessen beschreibt Jagger auf „Divine Intervention“ – einem der stärksten Songs auf „Foreign Tongues“, mit einem großartigen bluesigen Solo von Ronnie Wood – „billionaires all scuttling, scrambling to their bolt holes in the sky.“ Auf „Covered in You“ rappt er: „I wake up sick and tired of all these autocrats/You know, they seem to be breeding like a swarm of dirty rats with their missiles on parade.“ Trump nennt er nie beim Namen, aber auf „Mr. Charm“, ansonsten eine verspielte Gigolo-Hymne, feuert er einen Pfeil auf einen der Vertrauten des Präsidenten ab, wenn er den ersten Trillionär der Welt als „mad mogul Mr. Musk“ bezeichnet.

Auf „Never Wanna Lose You“, einem Poprocker mit funkigem Bass und dem Cure-Frontmann Robert Smith an den Synthesizern, zeigt Jagger die andere Seite des Lebens: Er würde sogar mit seiner Liebsten nach Naples ziehen – wobei er wohl Naples, Florida meint, da er einen „rundown trailer park“ beschreibt. Politik ist, wie Aristoteles sagte, schließlich der Kampf zwischen Arm und Reich. (Und ganz in Jaggers Manier erkennt dieser Mann von Reichtum und Geschmack weder seinen eigenen noch den Millionärsstatus seiner Bandkollegen je an.)

Das neue Album erscheint drei Jahre nach „Hackney Diamonds“. Jene Platte fühlte sich wie eine Art Comeback an – es war ihr erstes Album mit neuem Originalmaterial seit fast zwei Jahrzehnten, und, nun ja, es war ziemlich großartig. Es brachte der Band – zu der mittlerweile Bassist Darryl Jones und Drummer Steve Jordan gehören – einen Grammy ein und etablierte sie als Englands betagteste Hitschmiede. „Foreign Tongues“, das wohl jene „Diamonds“-Rohlinge versammelt, die beim letzten Mal noch nicht fertig poliert waren, wirkt wie gewohnte Stones-Routine – und das im besten Sinne, denn die Aufnahmen zeitigen ähnlich überzeugende Ergebnisse.

Comfort Food für Stones-Fans

Die 14 Songs der Platte umfassen knochentrockene Rocker („Hit Me in the Head“, „Rough and Twisted“), Balladen mit weit ausholenden Bögen und stillen Momenten am Rand der Bühne („Back in Your Life“, Richards‘ exzellentes „Some of Us“), Disco-Herzschmerz („Jealous Lover“, „Never Wanna Lose You“), Country-Honk („Ringing Hollow“) und Chuck-Berry-Riffs im Überfluss – buchstäblich auf einem ehrfürchtigen Cover von Berrys „Beautiful Delilah“. Keine scharfen Kurven, keine Pop-Experimente, nur das befriedigende Stonesy-Comfort-Food.

Die Stones wissen eben, wie eine Stones-Platte klingen soll. Ihre Treue zu Blues, R&B und frühem Rock & Roll ist ungebrochen – und falls sie je vom Weg abkämen, hätte Andrew Watt, der bereits „Hackney Diamonds“ produziert hat, ein wachsames Auge auf sie. Er ist als Produzent aufgeführt und hat sich sogar einige seltene Co-Autorenkredits neben Jagger und Richards gesichert – aber eigentlich hätte er wohl auch einen für „Gewissen“ verdient: Als Superfan par excellence hat er ihnen geholfen, sich auf ihre Quintessenz zu besinnen: warme, bluesige Riffs gepaart mit Jaggers ätzender Ironie.

Die einzigen echten „Was machen die da?“-Momente des Albums sind Jaggers Rap auf dem ansonsten starken „Covered in You“ – auf dem McCartney einen aufgedrehten Groove am Bass spielt, während Jagger etwas von „wait ‚til you see the whites of their asses“ murmelt – sowie ein ziemlich konventionelles Cover von Amy Winehouses „You Know I’m No Good“, dessen bester Teil Jagger ist, der Mark Ronsons Produktion auf seiner Mundharmonika nachahmt. Was fehlt, sind ausgedehnte Jams, ein mitternächtliches Ramble oder ein „Gimme Shelter“-Gewitter – aber das Album liefert im Großen und Ganzen das, was Stones-Fans brauchen.

Starke Gästeliste

Wie schon bei „Hackney Diamonds“ ist die Gästeliste beeindruckend: McCartney, Smith, Steve Winwood (der sich auf Piano und Orgel beschränkt), Heartbreakers-Keyboarder Benmont Tench (an der Orgel) und Bruno Mars, der auf der Baby-please-don’t-go-Disco-Partynummer „Never Wanna Lose You“ ein praktisch unhörbares Cowbell spielt. Und wie bei „Hackney Diamonds“ ist der denkwürdigste Auftritt der des unvergesslichen Charlie Watts auf dem „Hang Fire“-artigen Todeswunsch-Song „Hit Me in the Head“, aufgenommen 2021 – was Jordan, der anders schwingt und härter trifft, keineswegs schmälert.

Das Album klingt stellenweise etwas zu glatt, aber „Foreign Tongues“ bleibt dem Stones-Signature-Sound weitgehend treu – oder zumindest Watts‘ Vorstellung davon, wie die Stones klingen sollten. Keine Dust-Brothers-Beats wie auf „Bridges to Babylon“. Jagger, Richards und Wood wissen, dass sie die Siegesserie von „Beggars Banquet“ bis „Exile on Main St.“ (ohne „Aftermath“, „Some Girls“ oder „Tattoo You“ kleinzureden) nie mehr toppen werden – also warum nicht „Dirty Work“ und „Voodoo Lounge“ in den Schatten stellen, was ihnen hier um Längen gelingt. Jaggers Stimme ist ein modernes Wunder und klingt so gut wie vor 40 Jahren; er singt „You Know I’m No Good“ sogar in einer höheren Tonlage als Winehouse. Und Richards‘ und Woods „ancient art of weaving“ erzeugt dichte Texturen – besonders auf „Ringing Hollow“ –, die beiden Raum lassen, sich mit Gitarren-Showcases in den Vordergrund zu spielen.

In gewisser Hinsicht ist „Foreign Tongues“ eine Verbesserung gegenüber „Hackney Diamonds“: Jenes Album klang gelegentlich ein bisschen zu sehr nach einem Jagger-Solowerk, weil es so stark auf Gesangsmelodien setzte. Dieses hier fühlt sich gitarrenlastiger an und ist in jeder Faser Stones. Das Ziel, so Watt, war es, Songs zu schreiben, die sich auf der Stadiumbühne bewähren – und die Single „In the Stars“ sowie „Never Wanna Lose You“ könnten das beide schaffen, sollte die Band wieder auf Tour gehen wollen.

Wenn die Stones loslassen

Wie immer entstehen die besten Momente, wenn die Stones die Zügel schleifen lassen. Auf „Jealous Lover“, einer funkigen Soul-Nummer, die an „Emotional Rescue“ erinnert, trennt sich Jagger im Falsett von seiner Liebsten, weil sie zu eifersüchtig auf andere Frauen ist – wobei er nebenbei nie bestreitet, sie zu betrügen. Und er lebt den Fuckboy-Ethos auf dem verspielten „Mr. Charm“ voll aus, auf dem er eine reiche Frau verführt und ihr erklärt: „Life’s too short for just making money/Show me how to spend it honey.“ (In einem seltenen Eingeständnis seines Alters räumt er auf dem Song ein, dass er einst davon träumte, den Mars zu bereisen, heute aber lieber zu Hause bleibt und „do anagrams, spew epigrams“.) Dann ist da noch Richards‘ „Some of Us“, eine bewegende Liebeserklärung, deren Ursprünge als Song in die Achtziger zurückreichen, auf der er singt: „Some of us are on our knees, begging, baby.“ In Richards‘ Stimme liegt eine tiefe Emotion und Verletzlichkeit, die sich gelegentlich mit Jaggers Stimme verflicht – ein Widerschein jener Hingabe, die nur aus dauerhafter Zuneigung erwächst.

Und zum Thema dauerhafter Zuneigung: Das Album endet mit Jagger und Richards – seit dem fünften Lebensjahr füreinander da –, die Berrys „Beautiful Delilah“ singen, mit Red-Hot-Chili-Peppers-Drummer Chad Smith an der „concert bass drum“. Wie schon die Glimmer Twins, die auf „Hackney Diamonds“ Muddy Waters‘ „Rolling Stone Blues“ spielten, ist auch ihre Wahl von Berry ein Volles-Kreis-Moment für das Duo: Jagger trug Waters- und Berry-Platten unter dem Arm, als er Richards am Bahnhof von Dartford wiedertraf, und die allererste Single der Stones war ein Cover von Berrys „Come On“. Für vier Minuten waren sie wieder Blues Incorporated, ihre erste Band. Und man spürt, dass dieser ursprüngliche Funke noch immer in ihnen glimmt.

Jagger hat gesagt, er hoffe, dass die Stones weitere Alben veröffentlichen – aber während er und Richards tiefer in ihre Achtziger vordringen (Wood wird nächstes Jahr 80), bleibt stets das Gefühl, dass dieses Album das letzte Mal sein könnte. Sie wissen es selbst nicht. Falls dem so ist: „Foreign Tongues“ ist ein Album, das ihrem Vermächtnis gerecht wird.