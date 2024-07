Das Jahr ist zur Hälfte rum, es wird Zeit für eine erste 2024er-Liste! Welche sind die bisher besten Alben des Jahres? Jan und Maik stellen jeweils ihre Top Ten vor. Ihre Vorlieben gehen ziemlich auseinander – auf zwei Alben aber können sie sich einigen. Und: Sie geben einen Ausblick auf die zweite Jahreshälfte. Worauf können wir uns noch freuen?

Zum Nachlesen hier die beiden Listen:

Maik Brüggemeyers Top Ten

1) St. Vincent, All Born Screaming

2) Adrianne Lenker, Bright Future

3) Myriam Gendron, Mayday

4) Beth Gibbons, Lives Outgrown

5) Vampire Weekend, Only God Was Above Us

6) John Cale, Poptical Illusion

7) Rosali, Bite Down

8) Linda Thompson, Proxy Music

9) Oisin Leach, Cold Sea

10) Swamp Dogg, Blackgrass: From West Virginia to 125th Street

Jan Jekals Top Ten

1) Vampire Weekend, Only God Was Above Us

2) Charli xcx, Brat

3) Adrianne Lenker, Bright Future

4) Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft

5) Bill Ryder-Jones, Iechyd Da

6) Arooj Aftab, Night Reign

7) Jessica Pratt, Here in the Pitch

8) Fabiana Palladino, Fabiana Palladino

9) The Smile, Wall of Eyes

10) Hurray for the Riff Raff, The Past Is Still Alive