Vampire Weekend: DIY-Clip zum neuen Song „Classical“

Vampire Weekend erlauben mit „Classical“ einen weiteren Einblick in ihr neues Album „Only God Was Above Us“. Der neue Song hat auch ein Musikvideo bekommen, das im Greenscreen und offenbar mithilfe von Neunziger-Jahre-Equipment entstanden ist.

Ezra Koenig hat „Classical“ geschrieben und den Song zusammen mit seinem langjährigen Mitarbeiter Ariel Rechtshaid produziert. Zwischen der eingängigen, quietschenden Gitarrenmelodie singt Koenig über Krieg, Frieden und verlassene Tempelruinen. Die Geschichte: „ein düsterer Sonnenaufgang“. Am Ende bricht der Song mit voller Absicht in seine einzelnen Bestandteile auseinander. Das Video, bei dem Nick Harwood Regie führte, lehnt sich ebenfalls an längst vergangene Zeiten an. Das Bild ist unscharf und wird in DIY-Manier über klassische Gemälde und Straßenszenen aus Europa gelegt.

Die Single folgt auf „Capricorn“ und „Gen-X Cops“, die bereits im Februar veröffentlicht worden waren. „Only God Was Above Us“ erscheint am 5. April. In der ersten Folge des neuen „Vampire Campfire“-Podcasts der Band sprach Ezra Koenig über einige der Einflüsse, die hinter dem neuen Album stehen.

Vampire Weekend: „Classical“ – die Lyrics

In times of war, the educated class knew what to do

In times of peace, their pupils couldn’t meet your baby blues

Four hundred million animals competing for the zoo

It’s such a bleak sunrise

Untrue, unkind and unnatural

How the cruel, with time, becomes classical

I know that walls fall, shacks shake

Bridges burn and bodies break

It’s clear something’s gonna change

And when it does, which classical remains?

The temple’s gone, but still a single column stands today

That sinking feeling fades, but never really goes away

A staircase up to nothingness inside your DNA

Well, that’s a bleak sunrise

Untrue, unkind and unnatural

How the cruel, with time, becomes classical

I know that walls fall, shacks shake

Bridges burn and bodies break

It’s clear something’s gonna change

And when it does, which classical remains?

Untrue, unkind and unnatural

How the cruel, with time, becomes classical

I know that walls fall, shacks shake

Bridges burn and bodies break

It’s clear something’s gonna change

And when it does, which classical remains?