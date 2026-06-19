Halbzeit 2026: Unsere 10 Lieblingsalben des Jahres

Welche Alben lassen uns nicht los?

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paul mccartney

Foto: Sonny McCartney. All rights reserved.

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2026 ist zur Hälfte rum – ein guter Zeitpunkt also, um innezuhalten: Welche Alben haben uns nicht losgelassen? Was sind für uns die 10 bisher besten Platten 2026? Erste wie letzte Alben sind dabei, junge Artists wie Veteranen, Dänen wie Düsseldorfer – aber hört selbst: Maik, Birgit und Jan diskutieren ihre 10 Lieblingsalben 2026.

Jan Jekal schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen aus dem Artikel:
Paul McCartney Die Toten Hosen Olivia Rodrigo Rolling Stone Weekly Iceage Marisa Anderson