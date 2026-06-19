Halbzeit 2026: Unsere 10 Lieblingsalben des Jahres
Welche Alben lassen uns nicht los?
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2026 ist zur Hälfte rum – ein guter Zeitpunkt also, um innezuhalten: Welche Alben haben uns nicht losgelassen? Was sind für uns die 10 bisher besten Platten 2026? Erste wie letzte Alben sind dabei, junge Artists wie Veteranen, Dänen wie Düsseldorfer – aber hört selbst: Maik, Birgit und Jan diskutieren ihre 10 Lieblingsalben 2026.
Warum denkt Campino, dass es manchmal gut ist, einfach mal den Mund zu halten? Antwort liefert er in unserer Titelgeschichte zum großen Abschied der Toten Hosen. Dem Heft liegt weltexklusiv die 7-Inch-Single „Immer nur geliebt“ bei. Die ROLLING-STONE-Ausgabe gibt es hier bequem zum Bestellen.
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