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Jetzt ist es raus: Am 10. Juli erscheint „Foreign Tongues“, das neue Album der Rolling Stones! Gleich zwei Singles, „In The Stars“ und „Rough And Twisted“, hat die aufstrebende junge Band diese Woche veröffentlicht. Wie gut sind die neuen Songs? Maik und Jan sind sich – wie immer, wenn es um die Stones geht! – überhaupt nicht einig. Plus: Sie sprechen über das neue Album der neuseeländischen Singer-Songwriterin Aldous Harding.