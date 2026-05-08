„In The Stars“ und „Rough And Twisted“: Sind die neuen Songs der Rolling Stones gut?

Plus: Das neue Album von Aldous Harding!

von 
Artikel Teilen
BROOKLYN, NEW YORK - MAY 05: (L-R) Keith Richards, Mick Jagger, and Ronnie Wood attend the exclusive launch event of The R...

Rolling Stones in New York Foto: Theo Wargo. 2026 Getty Images. All rights reserved.

ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion
Podcast Player
Bitte akzeptieren Sie die Datenschutzeinstellungen oder loggen Sie sich mit ContentPass ein, um den Podcast-Player zu laden.

Jetzt ist es raus: Am 10. Juli erscheint „Foreign Tongues“, das neue Album der Rolling Stones! Gleich zwei Singles, „In The Stars“ und „Rough And Twisted“, hat die aufstrebende junge Band diese Woche veröffentlicht. Wie gut sind die neuen Songs? Maik und Jan sind sich – wie immer, wenn es um die Stones geht! – überhaupt nicht einig. Plus: Sie sprechen über das neue Album der neuseeländischen Singer-Songwriterin Aldous Harding.

Jan Jekal schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Rolling Stones Aldous Harding Train On The Island Foreign Tongues In The Stars Rough And Twisted The Rolling Stones Mick Jagger Keith Richards