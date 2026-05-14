Rolling Stones: Ihre Deepfakes tanzen im „In the Stars“-Video

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Deepfake-Versionen von Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood – alle so aussehend wie vor etwa einem halben Jahrhundert – performen ihre neue Single „In the Stars“ in einem Video, das François Rousselet inszeniert hat.

Diese Version der Stones spielt den Song auf einer Hausparty und reißt dabei Schauspielerin Odessa A’zion zu Moves à la Jagger hin. Das Video, das mit mehreren Schlagzeugern und Gitarristen zunehmend surreale Züge annimmt, gibt einen Vorgeschmack auf ihr kommendes Album „Foreign Tongues“, das am 10. Juli erscheint – und für das die Band nun auch die Tracklist enthüllt hat.

A’zion, die für ihre Rolle in „Marty Supreme“ eine BAFTA-Nominierung erhielt, reiht sich damit in die lange Tradition von It-Girls und It-Boys ein, die in Stones-Videos aufgetreten sind. Zu den bisherigen Darstellern zählen Sydney Sweeney, Paul Mescal, Nicholas Hoult, Kristen Stewart und Angelina Jolie, unter anderem. A’zion ist erwartungsgemäß aus dem Häuschen. „Ist das Ihr Ernst? Das ist mein Traum“, sagte sie in einem Statement. „Die erste Platte, die ich je besessen habe und von vorne bis hinten durchgehört habe, war ‚Tattoo You‘. Ich bin besessen von den Rolling Stones. Das steht definitiv auf meiner Bucket List.“

Deepfake trifft Stones-Legende

Rousselet, der bereits Sweeney und Stewart in ihren jeweiligen Stones-Clips in Szene gesetzt hatte, nutzte die Deep-Voodoo-Deepfake-Technologie, um die Bandmitglieder optisch zu verjüngen.

Die Band nahm das Album in den Londoner Metropolis Studios auf. Zu den Gastmusikern auf „Foreign Tongues“ zählen Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith von The Cure sowie Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers – und es gibt einen besonderen Auftritt des verstorbenen Bandschlagzeugers Charlie Watts.

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„Das haben wir in L.A. mit Charlie aufgenommen“, sagte Jagger bei einem Pressetermin, bei dem er das Album andeutete. „Es ist ein echter schneller Punkrocker. Ein rasend schneller Song.“ Welcher Track es ist, ließ er allerdings offen.

Tracklist und Amy-Winehouse-Cover

Zuvor hatten die Stones bereits eine weitere Single aus dem Album veröffentlicht: den Eröffnungstrack „Rough and Twisted“. Wood enthüllte in einem Interview bei „The Tonight Show“, dass die Tracklist auch eine Stones-Version eines Amy-Winehouse-Songs enthält: „You Know I’m No Good“.

„Foreign Tongues“ – Tracklist: