Das vierte Album von Led Zeppelin ist eines der wichtigsten Rockalben überhaupt. Natürlich ist es das Album von „Stairway to Heaven“, aber es ist auch das Album von „Rock and Roll“, das Album von „When the Levee Breaks“, das Album von „Black Dog“ – eine meisterhafte Verbindung aus Hard Rock und weichem Folk. Birgit und Jan ranken alle Songs des Klassikers, in dieser ersten Weekly-Folge 2026!