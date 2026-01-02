Led Zeppelin: „IV“ – Alle Songs im Ranking!

An "Stairway to Heaven" auf #1 führt kein Weg vorbei ... Oder doch?

1971: Led Zeppelin auf der Höhe ihrer Schaffenskraft

1971: Led Zeppelin auf der Höhe ihrer Schaffenskraft Foto: Michael Ochs Archives. All rights reserved.

Das vierte Album von Led Zeppelin ist eines der wichtigsten Rockalben überhaupt. Natürlich ist es das Album von „Stairway to Heaven“, aber es ist auch das Album von „Rock and Roll“, das Album von „When the Levee Breaks“, das Album von „Black Dog“ – eine meisterhafte Verbindung aus Hard Rock und weichem Folk. Birgit und Jan ranken alle Songs des Klassikers, in dieser ersten Weekly-Folge 2026!

Themen aus dem Artikel:
John Bonham Stairway to Heaven Rolling Stone Weekly Led Zeppelin Jimmy Page Robert Plant John Paul Jones