Led Zeppelin: „Stairway To Heaven“ beinhaltet laut Umfrage das beste Gitarrensolo aller Zeiten

Jimmy Pages Gitarrensolo im Led-Zeppelin-Song „Stairway to Heaven“ (1971) wurde in einer Umfrage zum besten aller Zeiten gewählt. An der Abstimmung des „Classic Rock Magazine“ nahmen Kritiker, Musiker und Leser teil.

Allerdings gab es auch Gegenstimmen. Jimmy Page selbst vermerkte – oder stapelte absichtlich tief –, dass es sich dabei nicht um seine beste Performance handle. Er freue sich aber trotzdem. So erzählte er dem Classic Rock Magazine:

„Stairway To Heaven“ ist „verdammt gut“, aber nicht das Beste

„Ist ‚Stairway To Heaven‘ mein bestes Gitarrensolo? Nein, aber es ist verdammt gut. […] Jedenfalls habe ich nur gesagt, ‚roll it‘, tief Luft geholt und […] losgelegt. Ich hatte nur einige Versuche, weil man damals nicht so viele Möglichkeiten, wie heute hatte. […]

Man hob sich vielleicht drei Songs für ein Gitarrensolo auf, was bedeutete, dass man jeweils nur zwei oder drei Versuche hatte, das Solo dort hinzulegen, wo die Vocals nicht waren.“

Dem fügte Page hinzu: „Wenn alle anderen sagen, es ist mein bestes Solo, ist das gut, aber es gibt andere, die ich bevorzuge.“ Welche der Gitarrist meinen könnte? Darüber hüllte er sich in Schweigen.

Schon öfter in diesem Jahr erregte „Stairway To Heaven“ aufgrund eines Plagiatsstreits Aufsehen. Mehr dazu hier.

Herausforderungen?

Die Frage, welches Solo ihm Probleme bereitet habe, beantwortete Page mit „Achilles’ Last Stand“: „Ich habe mich wirklich herausgefordert, das auf der Bühne mit einer Gitarre hinzukriegen.“

Auf Led Zeppelin folgt mit Platz zwei Pink Floyds „Comfortably Numb“. Unter den Top 10 sind außerdem „Hotel California“ von den Eagles, Jimi Hendrix‘ „All Along The Watchtower“ sowie „Purple Rain“ von Prince.

Hier ist die Liste der Top 10

Jimmy Page/Led Zeppelin – Stairway To Heaven David Gilmour/ Pink Floyd – Comfortably Numb Don Felder and Joe Walsh/Eagles – Hotel California Allen Collins/Lynyrd Skynyrd – Freebird Jimi Hendrix/The Jimi Hendrix Experience – All Along The Watchtower Eddie Van Halen/Van Halen – Eruption Brian May/Queen – Killer Queen Slash/GN’R – Sweet Child O‘ Mine Prince/Prince And The Revolution – Purple Rain Tony Iommi/Black Sabbath – Paranoid

Weitere Highlights