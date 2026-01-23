Podcast Player

Lucinda Williams ist eine Legende des alternativen Country. Auf ihrem neuen Album „World’s Gone Wrong“ herrscht apokalyptische Stimmung, sie beschreibt die Lage ihres Landes in düsteren Bluesrock-Songs. Ist das gut oder ein Klischee? Maik und Jan diskutieren. Plus: Sie sprechen über die möglichen Pläne der Rolling Stones für 2026. Eine Tour wurde offenbar wieder gestrichen – aber was machen sie stattdessen? Und: Sie erinnern an den gestorbenen Songwriter Tucker Zimmerman.