„Nebraska“ von Springsteen: Wir ranken jeden Song!

Plus: „Deliver Me From Nowhere“: Lohnt sich das neue Biopic?

von 
Cover-Artwork von „Nebraska '82“ von Bruce Springsteen

Cover-Artwork von „Nebraska '82" von Bruce Springsteen

„Nebraska“ (1982) ist zum Mythos geworden: Springsteen zieht sich in sein Schlafzimmer zurück und nimmt ein einsames Meisterwerk auf. Das neue Biopic „Deliver Me From Nowhere“ handelt von der Entstehung des düsteren Klassikers, zudem erscheint eine Reissue – Anlass für uns, noch einmal tief in die Finsternis von „Nebraska“ hinabzusteigen und die Songs zu ranken. Plus: Birgit berichtet, wie sie den Film fand!

