Springsteens Tour ist ein amerikanisches Erwachen – dort, wo die Demokraten versagen

Am Montagabend im Madison Square Garden überließ Bruce Springsteen Gastvokalisten Tom Morello die entscheidende Zeile des Abends – während ihrer gemeinsamen Version von „Clampdown“. „Let fury have the hour“, rief Morello, während die E Street Band den Clash so überzeugend kanalisierte, wie es niemand für möglich gehalten hätte, als „London Calling“ und „The River“ gleichzeitig in den Charts standen. „Anger can be power.“

Wie bei jedem Konzert seiner Land-of-Hope-and-Dreams-Tour stimmte Springsteen bei der nächsten Zeile im Harmoniegesang ein: „Do you know that you can use it?“

Als Springsteen die E Street Band 1999 nach über einem Jahrzehnt Pause wieder zusammenbrachte, spielte Morello gerade mit Rage Against the Machine beim Woodstock ’99 und dem allerersten Coachella – und hatte noch keine einzige Note öffentlich gesungen. Springsteen hatte damals auch noch nicht wieder mit der Band im Studio gestanden, was ihn umso entschlossener machte, jede Form von Nostalgie zu vermeiden. Er ließ einige seiner beliebtesten Songs bewusst weg, baute Outtakes aus der damals neuen Box-Set-Veröffentlichung „Tracks“ ins Programm ein und machte ein metallnahes Arrangement seines Songs „Youngstown“ von 1995 zum Herzstück der Show. Außerdem schrieb er einen neuen Song – „Land of Hope and Dreams“ –, der eine utopische Vision der Möglichkeiten für seine Band und sein Land entwarf.

Die Band spielt wie in alten Zeiten

In den 27 Jahren seither hat die E Street Band zwei ihrer prägenden Mitglieder verloren – Clarence Clemons und Danny Federici –, ist aber unbeirrt weitergegangen. Springsteen hat ein vollständiges neues Katalog-Werk für das 21. Jahrhundert geschrieben und eingespielt, dessen stärkste Songs im Konzert mühelos neben seinen Klassikern aus den Siebzigern und Achtzigern bestehen. Die verbliebenen Bandmitglieder aus dem 20. Jahrhundert – Max Weinberg, Garry Tallent, Nils Lofgren, Roy Bittan – sind alle in ihren Siebzigern und spielen auf beinahe dreistündigen Shows irgendwie so feurig wie eh und je. Die E Street Band ist formbar genug, dass Morellos einst atemberaubende Gitarrenexzesse in „The Ghost of Tom Joad“ mittlerweile einfach dazugehören – als Pendant zu Lofgrens ebenso hochfliegenden Ausflügen in „Youngstown“ und „Because the Night“. Die Band löst die kühnsten Versprechen ihres Anführers ein und beschwört eine Welt, in der „the music never ends“, wie Springsteen in „House of a Thousand Guitars“ singt.

Die Nation? Eine andere Geschichte.

Anders als bei den meisten Springsteen-Tourneen seit „The Rising“ gibt es diesmal nur einen einzigen neuen Song: die sofort zündende Protestnummer „Streets of Minneapolis“, die Renée Good und Alex Pretti verewigt – ebenso wie die „federal thugs“, die sie erschossen haben. Das treibt die boomerstarken Arenabesucher quer durchs Land dazu, „ICE out now“ zu skandieren. Auch ohne neues Album ist diese Tour weit mehr im Hier und Jetzt verankert als jede andere Classic-Rock-Show, die man nennen könnte – den stets zeitgenössischen Bob Dylan einmal ausgenommen. Die Erinnerung an das absichtliche Missverstehen von „Born in the U.S.A.“ – allen voran durch Ronald Reagan höchstpersönlich – ist für Springsteen noch immer lebendig, und so hat er eine Setlist und Ansagen zusammengestellt, die Donald Trump und seine Regierung mit aller Konsequenz anklagen.

Dass sein Katalog wie gemacht für diesen Zweck wirkt, liegt allein daran, wie lange Springsteen sich schon mit Themen auseinandersetzt, die zu viele Politiker und Künstler ignoriert haben. „Death to My Hometown“, „Youngstown“, „The Ghost of Tom Joad“ und sogar „Murder Incorporated“ – mit einer überraschenden Gitarrensalve von Steve Van Zandt im MSG – zeichnen ein Bild der Kräfte, die uns noch vor Trump hierher geführt haben. Ihre Texte entwerfen eine deindustrialisierte, ausgehöhlte Nation ohne soziales Netz, die für populistische Demagogie zwangsläufig anfällig werden musste – tatsächlich erklärte die reale Vorlage für den arbeitslosen Stahlarbeiter, der in „Youngstown“ spricht, der „New York Times“, er habe Trump gewählt.

Morello und Clemons leuchten auf

„American Skin (41 Shots)“ – Jahre vor Black Lives Matter geschrieben – nimmt sich des Rassismus und seiner Verflechtung mit Polizeigewalt und Machtmissbrauch an. Der Song wird außerdem zum Anlass für einige der lyrischsten, emotionalsten und effektfreiesten Soli in Morellos Karriere, beginnend mit einem trillernden Lick-Austausch mit Saxofonist Jake Clemons, der in seiner Rolle selbstsicherer wirkt denn je. (Wie in dem Siebziger-Moment, als David Sancious und Ernest „Boom Carter“ zur Band gehörten, ist die aktuelle E Street Band wahrhaft multiethnisch – mit fast ebenso vielen schwarzen Musikern auf der Bühne wie weißen.)

Die Ansagen dieser Tour, die Abend für Abend nahezu identisch vorgetragen werden, sollte man in einem Moment nicht übersehen, in dem die Demokratische Partei führungslos wirkt und ihre ranghöchsten Vertreter von der ständig wachsenden Liste trumpscher Skandale scheinbar überfordert sind. Springsteens Botschaft ist so schlicht und klar, dass es geradezu erschreckend ist, wie unfähig echte Politiker offenbar sind, sie zu übernehmen. Er lässt nicht zu, dass die Gräueltaten in Minnesota in Vergessenheit geraten. Er erinnert an DOGEs sinnlose Ausblutung von USAID und die unzähligen Todesfälle im Ausland, die daraus folgten: „Es steht nicht mehr auf den Titelseiten“, sagte er im Garden – und auf jeder Bühne bisher –, „aber es passiert gerade. Menschen sterben.“ Inzwischen musste er die Liste der Vergehen erweitern: Er spricht nun auch vom Angriff des Supreme Court auf den Voting Rights Act und der absurden, auf eine Muschel gestützten Verfolgung von James Comey. Im Kern belebt er eine Idee, die in Trumps erster Amtszeit so oft beschworen wurde, dass sie irgendwann zum Witz unter Liberalen verkam: Das ist nicht normal.

„Wir sind für viele inzwischen Amerika – das rücksichtslose, unberechenbare, räuberische, gesetzlose Amerika“, sagte Springsteen. „Ehrlichkeit, Ehre, Bescheidenheit, Wahrheit, Mitgefühl, Menschlichkeit, Bedachtheit, Moral, wahre Stärke und Anstand – lasst euch von niemandem einreden, dass das alles keine Rolle mehr spielt. Denn das tut es…. Also kämpft mit uns für das Amerika, das wir lieben.“

Feuer statt Elegie

Springsteen ist diesmal so entflammt, dass das elegische Gefühl seiner letzten Tour verflogen ist – mitsamt den Erinnerungen an die eigene Vergänglichkeit. Abgesehen von der stets hinreißenden Lebenstrotzkraft von „Wrecking Ball“ gönnte er sich im MSG nur einen einzigen solchen Moment: Er erinnerte sich daran, als Teenager sein erstes New Yorker Konzert im Cafe Wha gespielt zu haben. „Was ich sagen will: Danke für ein Leben“, sagte er – und erntete einen langen, spürbar bewegten Applaus.

Die Show begann mit einem Lichtkegel, der auf einen leeren Platz hinter einem Mikrofonstativ fiel – in den Springsteen schließlich für seine Eröffnungsansprache trat. In den Sekunden davor war es schwer, dieses Vakuum nicht zu bemerken und nicht mit Schrecken an den Tag zu denken, an dem Bruce Springsteen nicht mehr da sein wird, um es zu füllen.