Der pinkfarbene Elefant im Raum von Arcade Fire: Sänger Win Butler wurde 2022 von vier Personen der sexuellen Belästigung beschuldigt. Er selbst weist die Vorwürfe zurück, aber in der Welt sind sie und sie färben die Musik seiner Band. Denn Arcade Fire haben hymnischen Indie-Pop gemacht, der seinen Fans einen Schutzraum vor der Welt bot. Wie hören wir die Band nun? Lässt sich über den pinken Elefant hinweghören? Plus: Die Sängerin der Band Tennis hat in einem vielbeachteten Statement den Zustand des Musikjournalismus kritisiert. Er sei oberflächlich und herablassend. Hat sie Recht?