David Bowie: Die 30 besten und wildesten Duette und Koops

David Bowie arbeitete mit den Besten und Klügsten der aufstrebenden Underground-Szene jeder Generation. Glam-Rockern, Punks, Art-Prog-Musikern, Disco-Meistern, Rappern, R&B-Stars, Industrial-Musikern, Electronica-Künstlern und zeitgenössische Indie-Rockern.

Das heißt aber nicht, dass er nicht auch mit Cher, Bing Crosby oder einem Beatle zusammenarbeiten würde.

Hier sind 30 von Bowies Kooperationen – von den ikonischen über die unterschätzten bis hin zu den kuriosen.

Mott the Hoople, „All the Young Dudes” (1972)

Ian Hunter und seine Band waren 1972 bereit, ihre Rock-‚n‘-Roll-Karriere an den Nagel zu hängen, als ein berühmter Fan einschritt und der Band eine neue Chance gab, indem er ihr nächstes Album „All the Young Dudes” produzierte. Und den Titelhit schrieb, der ihre Karriere prägte.

Der Legende nach schrieb Bowie den Song – eine Glam-Rock-Hymne für junge und alte Teenager, damals wie heute – während er mit gekreuzten Beinen auf dem Boden in Hunters Wohnung saß. Es war sein zweiter Versuch, nachdem die Band seinen ersten Vorschlag, „Suffragette City“, abgelehnt hatte.

Lou Reed, „Transformer“ (1973)

„Ich wollte einfach nur Songs schreiben, mit denen sich jemand wie ich identifizieren konnte“, sagte Lou Reed. „Ich stand total auf die Beatles und all das. Aber warum sollte es nicht auch etwas für die Kids in der hinteren Reihe geben? “ Einer dieser Kids war David Bowie, der sich von den düsteren Erkundungen der dunklen Extreme der Boheme durch die Velvet Underground in den Sechzigern inspirieren ließ.

Anfang der Siebziger war Bowie bereits ein Star, während Reed noch auf der Suche nach seinem Soloerfolg war. Die Produktion von Bowie und Mick Ronson auf „Transformer“ machte das Album zu Reeds erstem Klassiker nach den Velvets. Ronsons Streicharrangement auf „Perfect Day“ und sein Gitarren- und Klavierspiel prägten den Sound des Albums. Bowie und Ronson fügten „Satellite of Love“ wunderschöne Backing Vocals hinzu.

„Das ist nicht die Art von Part, die ich mir jemals ausgedacht hätte“, sagte Reed später. „Aber David hört diese Parts. Außerdem hat er eine verrückte Stimme und kann so hoch singen und das machen. Das ist sehr, sehr schön.”

John Lennon, „Fame” (1975)

„John und David respektierten sich gegenseitig”, schrieb Yoko Ono, als sie von Bowies Tod erfuhr. „David war uns so nah wie ein Familienmitglied.” Ihr gegenseitiger Respekt kam in „Fame” zum Ausdruck, Bowies erster Nummer-eins-Single in Amerika. Der Song wurde kurz nach ihrem ersten Treffen Anfang 1975 in den Electric Lady Studios in New York aufgenommen.

Bowie war gerade dabei, sich aus seinem Vertrag mit seinem manipulativen Manager Tony DiFries zu befreien. Er nutzte den funkigen Song „Fame“ (den er als „wütendes kleines Lied“ bezeichnete) als scharfen Angriff auf den gesamten Prozess der Starproduktion. „Ich glaube, Ruhm an sich ist keine lohnende Sache“, sagte er. „Das Beste, was man sagen kann, ist, dass man dadurch einen Platz im Restaurant bekommt.“

Cher, „Can You Hear Me“ (1975)

1975 war ein dunkles Jahr für Bowie, der einen Großteil des Jahres damit verbrachte, Kokain zu konsumieren und sich mit Okkultismus zu beschäftigen, während er „Station to Station“ aufnahm. Aber er nahm sich Zeit für einen überraschend familienfreundlichen Auftritt in Chers CBS-Varieté-Show.

Er und Cher sangen ein melancholisches Duett der Ballade „Can You Hear Me?“ aus dem Album „Young Americans“ sowie ein Medley, das Songs von den Crystals, den Platters, Bing Crosby, Bill Withers, den Beatles und anderen zwischen „Young Americans“ selbst einfügte.

Luther Vandross, „Young Americans“ (1975)

Bowie war ein wichtiger früher Förderer von Luther Vandross und holte den jüngeren R&B-Sänger als Backgroundsänger für das soulige Album „Young Americans“ und als Hilfe beim Arrangieren der Vocals für den Titelsong. Als Vandross selbst zum Star wurde, revanchierte er sich, indem er Bowies Song bei einem Konzert coverte.

Iggy Pop, „The Idiot” und „Lust for Life” (1977)

Iggy Pop bezeichnete das erste Album, das er nach dem Ende der Stooges aufgenommen hatte, als „Album der Freiheit”. Diese Freiheit wäre ohne David Bowie, der „The Idiot” produzierte und den aggressiven, gitarrenlastigen Sound von Iggys alter Band in einen kühleren, synthlastigen Sound verwandelte, undenkbar gewesen.

Bowies Arbeit an dem Album war ein Vorbote seiner eigenen „Berliner Periode”. Wenige Jahre später landete er mit seiner Coverversion von „China Girl” aus „The Idiot” einen großen Hit. Im selben Jahr kehrte Bowie für „Lust for Life” hinter die Regietafel zurück und verfolgte einen eher zurückhaltenden Produktionsansatz, der Iggy half, sich wieder mit seiner ursprünglichen Punkrock-Seite zu verbinden.

Der Titelsong und „The Passenger” gehören nach wie vor zu seinen bekanntesten Songs. Als Bowie starb, twitterte Iggy: „Davids Freundschaft war das Licht meines Lebens. Ich habe nie einen so brillanten Menschen getroffen. Er war der Beste, den es gab.“

