Arcade Fire: Ehe-Aus bei Win Butler und Régine Chassagne!

Während Arcade Fire weitermachen werden, wird die Ehe von Win Butler und Régine Chassagne nicht fortgesetzt. Das gaben die Bandmitglieder am Donnerstag (30. Oktober), in einer gemeinsamen Erklärung in den sozialen Medien bekannt.

„Nach einer langen und liebevollen Ehe haben Win und Régine beschlossen, sich zu trennen“, heißt es darin. „Sie lieben, bewundern und unterstützen sich weiterhin gegenseitig, während sie gemeinsam ihren Sohn großziehen.“

22 Jahre Ehe und eine gemeinsame musikalische Geschichte

Butler und Chassagne heirateten im Jahr 2003 und bekamen im April 2013 ihr erstes Kind. Die beiden gelten seit den Anfängen von Arcade Fire als Herzstück der Band – sowohl auf der Bühne als auch im kreativen Prozess.

Im Jahr 2022 geriet Butler in die Schlagzeilen, nachdem fünf Personen ihm emotionalen Missbrauch, sexuelles Fehlverhalten und Manipulation vorgeworfen hatten. Butler räumte zwar außereheliche Beziehungen ein, bestritt jedoch, dass sie ohne Einverständnis stattgefunden hätten.

Chassagne stand öffentlich an Butlers Seite

Zu jener Zeit stellte sich Chassagne in einer öffentlichen Erklärung hinter ihren Ehemann: „Win ist mein Seelenverwandter, mein Songwriting-Partner, mein Ehemann, der Vater meines wunderschönen Jungen. Er ist seit 20 Jahren mein Partner im Leben und in der Musik.“

Sie fügte hinzu, sie habe miterlebt, wie Butler unter immensen seelischen Belastungen gelitten habe: „Ich weiß, was in seinem Herzen vorgeht, und ich weiß, dass er niemals eine Frau ohne ihre Zustimmung berührt hat und niemals berühren würde.

Er hat seinen Weg verloren und ihn wiedergefunden. Ich liebe ihn und liebe das Leben, das wir gemeinsam geschaffen haben.“

Auch Butler selbst sprach damals von einer schwierigen Zeit: „Régine hat geduldig zugesehen, wie ich gelitten habe, und versucht, mir so gut sie konnte zu helfen. Ich weiß, dass es für sie sehr schwer gewesen sein muss, den Menschen, den sie liebte, so verloren zu sehen.“

Arcade Fire wollen weitermachen

Trotz der Trennung bleibt die Band Arcade Fire bestehen. In ihrer aktuellen Erklärung heißt es: „Ihre Verbindung als kreative Seelenverwandte wird bestehen bleiben, ebenso wie Arcade Fire. Die Band sendet ihre Liebe und freut sich darauf, euch alle bald auf Tour zu sehen.“

Arcade Fire veröffentlichten im Mai 2022 ihr sechstes Studioalbum „We“ und legten im Mai 2025 mit „Pink Elephant“ nach.

Aktuell sind keine neuen Konzerttermine geplant. Die Band besteht weiterhin aus Win Butler, Régine Chassagne, Richard Reed Parry, Tim Kingsbury und Jeremy Gara.