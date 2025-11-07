Podcast Player

Nut Gott kann uns noch retten, heißt es auf „Lux“, dem neuen Album der katalanischen Ikone Rosalía. Nachdem sie zuletzt Reggaeton und zuvor Flamenco gemacht hat, ist „Lux“ zu gleichen Teilen Klassik und Pop; ein dramatisches Album von opernhafter Opulenz. Nicht nur Rosalía strebt nach göttlichem Licht: Auch die amerikanische Soul-Legende Mavis Staples bringt ein neues Album heraus. Auf „Sad and Beautiful World“ interpretiert sie neue und alte Songs, mit ihrer unvergleichlichen Stimme, modern produziert von Bon Iver-Intimus Brad Cook. Plus: Jan und Maik sprechen über die kontrovers diskutierte Netflix-Doku „Babo – Die Haftbefehl Story“.