Rosalía begeistert mit atemberaubendem visuellem Storytelling beim Auftakt der „Lux“-Tour

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Rosalía hat ihre „Lux“-Welttournee offiziell eröffnet – und die Show ist ein visuelles Spektakel. Die Sängerin startete ihre 57 Konzerte umfassende Welttour mit einem ausverkauften Auftritt in Lyon, Frankreich, in der LDLC Arena am 16. März. Es ist die bislang umfangreichste Headliner-Tour ihrer Karriere.

Seit Rosalía die Tour im Dezember angekündigt hatte, warteten Fans gespannt darauf, wie sie ihr opernhaftes, von der Kritik gefeiertes Album „Lux“ für die Bühne neu interpretieren würde. Die Eröffnungsnacht offenbarte Rosalías kühne Vision: Ballettspitzen und Pirouetten, aufwendige Choreografien, dramatische Bühnenbilder – und sogar ein komplettes Orchester.

Die in vier Akte gegliederte Setlist der „Lux“-Welttour umfasst 25 Songs und folgt eng der Tracklist des Albums. Die Sängerin eröffnete als Ballerina gekleidet mit „Sexo, violencia y llantas“. Im zweiten Akt folgte eine weitere eindrucksvolle Interpretation von „Berghain“, die stark an Rosalías Auftritt bei den Brit Awards erinnerte: Ihre Tänzerinnen und Tänzer umringten sie zunächst, bevor sie in einen ekstatischen Tanz ausbrachen, als die Techno-Version des Songs die Bühne übernahm.

Theatralische Höhepunkte

Einer der Höhepunkte des dritten Akts war die theatralische Performance von „La Perla“. Wie in Fan-Videos der Nacht zu sehen ist, inszenierte Rosalía zunächst eine Beichte mit einem Zuschauer aus dem Publikum, bevor sie in den frechen Song einstieg. Während der eigentlichen Performance hoben ihre Tänzerinnen und Tänzer sie hoch und schufen mit abwechselnd schwarzen und weißen Handschuhen die optische Illusion eines Metronoms, indem sie sie hin und her schwangen.

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Natürlich ließ Rosalía auch eine Reihe ihrer Hits abseits von „Lux“ nicht fehlen – darunter „SAOKO“, „LA FAMA“, „DESPECHÁ“ und „LA NOCHE DE ANOCHE“. Den Abschluss der beeindruckenden Show bildete das cineastische „Lux“-Finale „Magnolias“.

Als nächste Station steht Paris auf dem Programm, wo Rosalía den europäischen Teil der Tour fortsetzt. Im Juni macht sie außerdem in den USA halt, bevor sie über Kanada, Kolumbien, Chile, Argentinien, Brasilien und Mexiko schließlich in Puerto Rico die Tour beendet.