Rosalía und Björk bringen „Berghain“-Drama zu den Brit Awards 2026

Rosalía lieferte bei den Brit Awards 2026 eine eindrucksvolle, dramatisch aufgeladene Performance von „Berghain“ – und Björk sorgte für eine Überraschung. Es war das Live-Debüt des Songs und das erste Mal, dass die beiden Kolleginnen gemeinsam auf der Bühne standen.

Rosalía erschien in Weiß und eröffnete den symphonischen Track mit der opernhaften deutschen Intro-Passage. Die spanische Sängerin wurde vom Heritage Orchestra begleitet und von einem Halbkreis-Chor in Blazern umrahmt. Dann teilten sich Rosalía und der Chor, um Björk Raum für ihren hypnotischen Vers zu geben. Die isländische Sängerin trug, wie gewohnt, ein Avant-garde-Outfit – darunter ein perlenbesetztes Kopfstück, das beinahe schwebend um sie herum zu hängen schien.

Die beeindruckende Performance endete mit einer intensiven Tanzsequenz zwischen Rosalía und ihren Tänzerinnen und Tänzern, während schwere Synths, Stroboskoplichter und elektronische Beats um sie herum explodierten – ganz im Geist des Clubs, nach dem der Song benannt ist.

Rosalía: Tour durch Deutschland 2026

Seit der Veröffentlichung von „Lux“ im November 2025 hat Rosalía nur eine Handvoll Live-Performances von Songs des Albums absolviert und bisher lediglich „Reliquia“ und „La Perla“ gesungen. Jede Performance übertrifft die letzte an Theatralik, und die dramatische Brit-Awards-Performance von „Berghain“ könnte ein Vorgeschmack auf Rosalías „Lux“-Welttournee sein, die am 16. März in Lyon, Frankreich, beginnt.

Die 42 Tour-Stops führen durch Europa, Nord- und Südamerika. „Lux“ wurde mit dem London Symphony Orchestra aufgenommen, weshalb viele davon ausgehen, dass die Sängerin auch bei ihren Live-Shows ein Orchester einsetzen wird. Die Welt wird es bald herausfinden.